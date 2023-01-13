Бывший спарринг-партнер Махачева: «Единственный, кто мог бы побить Ислама – это Дариуш»

Боец UFC и бывший спарринг-партнер Ислама Махачева Джош Томпсон назвал бойца, способного победить чемпиона легкого дивизиона.

«Единственный, кто мог бы его побить, это – вот и все. Он единственный, кого я считаю способным победить Махачева. Он такой неортодоксальный. Он не сражается, как обычный боец.

Вы хотите стоять и драться в стойке с Исламом? Тогда он проведет тейкдаун. Хотите побороться с ним? Тогда он будет драться в стойке. А Дариушу плевать, где ты примешь бой.

Он делает это очень дико, безумно. Вы не ожидаете, что он выкинет в следующий момент. Он не даст позволить вам сомкнуть руки вокруг его тела и сбить его с ног. Если ты проведешь ему тейкдаун, то он встанет и будет драться в стойке. Он будет драться в таком темпе, как Ислам», – считает Томпсон.

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