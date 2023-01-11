Оливейра хочет получить претендентский бой в марте-апреле: «Я в одном шаге от титульника»

Теги UFC легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра заявил, что не хочет затягивать с возвращением к боям.

Напомним, что бразилец в 2022 году утратил титул чемпиона: в мае провалил взвешивание перед боем с Джастином Гейджи, а в октябре уступил Исламу Махачеву в поединке за вакантный пояс.

«Я был далек от этого пояса. Сегодня я в одном бою от него. UFC знает это – знает, чего я хочу. Я пришел сюда не играть, а творить историю.

Хочу провести бой в марте-апреле. Мне нужно провести бой в это время. И мне нужен побеждающий парень, который определенно будет следующим претендентом на титул», – сказал Чарльз.

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2 комментария

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skorpion n
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А смысл ?
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GBale
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надо 2-3 боя, как Уиттакер по второму кругу вычищать дивизион и тогда возможно во втором бою что то изменится, но сомневаюсь в этом.
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