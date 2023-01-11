Оливейра хочет получить претендентский бой в марте-апреле: «Я в одном шаге от титульника»
Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра заявил, что не хочет затягивать с возвращением к боям.
Напомним, что бразилец в 2022 году утратил титул чемпиона: в мае провалил взвешивание перед боем с Джастином Гейджи, а в октябре уступил Исламу Махачеву в поединке за вакантный пояс.
«Я был далек от этого пояса. Сегодня я в одном бою от него. UFC знает это – знает, чего я хочу. Я пришел сюда не играть, а творить историю.
Хочу провести бой в марте-апреле. Мне нужно провести бой в это время. И мне нужен побеждающий парень, который определенно будет следующим претендентом на титул», – сказал Чарльз.
Оливейра про бой Махачев – Волкановски: «Ислам заберет победу, но у Алекса будут шансы»
Оливейра про смерть Пеле: «Бог выделил для тебя теплое место на небесах»
2 комментария