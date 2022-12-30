Оливейра про бой Махачев – Волкановски: «Ислам заберет победу, но у Алекса будут шансы»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алекс Волкановски UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Они оба великолепные бойцы. Алекс хорошо защищается от тейкдаунов, жестко бьет руками и ногами.

Но Ислам великолепный борец, и когда он переводит тебя в партер, из под его давления тяжело подняться.

Думаю, Ислам заберет победу. Но если Алексу в самом начале удастся защититься от борьбы и плотно попасть, у него будут шансы», – считает Оливейра.

Бой Махачева и Оливейры 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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4 комментария

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DenizKios
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Ответ Максим Дружинин
Ну верно все Оливейра сказал, ни дать не взять! Махачев конечно заборет Влкановски, если переведет.Но пока не переведет, может плотную плюху другую выхватить успеть, и там не до борьбы уже может стать
Какую плюху???? У волка есть нокаутирующий удар???? Кого????????? Спаь отправил?????
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Kanan Jarrus
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помню, этот клоун обещал нокаутировать ислама в первом раунде 😂
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Максим Дружинин
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Ну верно все Оливейра сказал, ни дать не взять! Махачев конечно заборет Влкановски, если переведет.Но пока не переведет, может плотную плюху другую выхватить успеть, и там не до борьбы уже может стать
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0
+1
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Мердан Ата
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Не совсем так, шансы мало.
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