Оливейра про бой Махачев – Волкановски: «Ислам заберет победу, но у Алекса будут шансы»

Бывший чемпион в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя между и .

«Они оба великолепные бойцы. Алекс хорошо защищается от тейкдаунов, жестко бьет руками и ногами.

Но Ислам великолепный борец, и когда он переводит тебя в партер, из под его давления тяжело подняться.

Думаю, Ислам заберет победу. Но если Алексу в самом начале удастся защититься от борьбы и плотно попасть, у него будут шансы», – считает Оливейра.

Бой Махачева и Оливейры 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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