Бенеил Дариуш: «Не знаю, какой у UFC план на меня. Если Волкановски победит Махачева, то я, возможно, буду ждать целый год»

Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш заявил, что хочет получить поединок, который приблизит его к титульному бою в 70 килограммах.

«Я не знаю, какой у UFC план для меня. Я не знаю, буду ли я когда-нибудь драться за этот пояс.

У меня есть вариант подождать и драться с победителем боя и Волкановски, но если Алекс победит и решит защищать свой пояс в полулегком весе, то я могу ждать целый год и, возможно, в итоге буду драться в 2024 году.

Я не думаю, что есть кто-то, кто может прыгнуть передо мной прямо сейчас, но моя работа – выигрывать бои, так что давайте драться с или . Март – хорошее время для меня», – сказал Дариуш.

Дариуш – о планах на 2023 год: «Если я продолжу драться с крутыми парнями, то могу стать великим»