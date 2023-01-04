Бенеил Дариуш: «Не знаю, какой у UFC план на меня. Если Волкановски победит Махачева, то я, возможно, буду ждать целый год»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алекс Волкановски Бенеил Дариуш Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш заявил, что хочет получить поединок, который приблизит его к титульному бою в 70 килограммах.

«Я не знаю, какой у UFC план для меня. Я не знаю, буду ли я когда-нибудь драться за этот пояс.

У меня есть вариант подождать и драться с победителем боя Махачева и Волкановски, но если Алекс победит и решит защищать свой пояс в полулегком весе, то я могу ждать целый год и, возможно, в итоге буду драться в 2024 году.

Я не думаю, что есть кто-то, кто может прыгнуть передо мной прямо сейчас, но моя работа – выигрывать бои, так что давайте драться с Дастином Порье или Чарльзом Оливейрой. Март – хорошее время для меня», – сказал Дариуш.

Дариуш – о планах на 2023 год: «Если я продолжу драться с крутыми парнями, то могу стать великим»

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2 комментария

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ситинец
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Реально ему хайпа не хватает. А боец он крутой
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Ноябрьский Набат
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Даниуш-Оливейра был бы пушка бой!
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