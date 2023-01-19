«Иду за тобой, пузо». Усик ответил Фьюри, который назвал его кроликом

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик ответил на выпад обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

«Это вызов, Усик. Средний вес. Я иду за тобой, кролик. Ты знаешь, кто я такой. Я – Цыганский король. И в истории был только один король», – писал британец.

«Кролик идет за тобой, пузо!» – ответил украинец, прикрепив фото.

Бой Фьюри и Усика не состоится 4 марта. Предполагаемое время – конец марта-начало апреля

«А где ты, пузо?» Усик опубликовал фото в плавках и обратился к Фьюри

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5 комментариев

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Born is the King
Вот Фюри покуражится над Трусиком. Хорошо,что средневес его злит
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AurelioDeLaurentis
Усик выруби этого корявого трепача в глухой нокаут 👊
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Epicman
Ответ Alex1104
До последних высказываний Усика болел за него. Теперь не хочу.
Как же он теперь без твоей поддержки проживёт?(
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pam pam
Только побыстрей иди, а то 36 на днях стукнуло
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Alex1104
До последних высказываний Усика болел за него. Теперь не хочу.
+2
-4
-2
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