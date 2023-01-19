«Иду за тобой, пузо». Усик ответил Фьюри, который назвал его кроликом
Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик ответил на выпад обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.
«Это вызов, Усик. Средний вес. Я иду за тобой, кролик. Ты знаешь, кто я такой. Я – Цыганский король. И в истории был только один король», – писал британец.
«Кролик идет за тобой, пузо!» – ответил украинец, прикрепив фото.
Бой Фьюри и Усика не состоится 4 марта. Предполагаемое время – конец марта-начало апреля
«А где ты, пузо?» Усик опубликовал фото в плавках и обратился к Фьюри
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