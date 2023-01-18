Бой Фьюри и Усика не состоится 4 марта. Предполагаемое время – конец марта-начало апреля

Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между и откладывается.

Изначально планировалось, что поединок пройдет 4 марта.

«Мы очень далеко продвинулись в переговорах, но есть пара вещей, над которыми нужно поработать. Думаю, совсем скоро мы сможем объявить дату.

Надеюсь, это произойдет в конце марта-начале апреля. Скрестив пальцы, мы откладываем бой на эту дату», – сказал Уоррен.

Фьюри обратился к Усику: «Я иду за тобой, кролик»

«А где ты, пузо?» Усик опубликовал фото в плавках и обратился к Фьюри