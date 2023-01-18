Бой Фьюри и Усика не состоится 4 марта. Предполагаемое время – конец марта-начало апреля

Теги тяжелый вес Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри откладывается.

Изначально планировалось, что поединок пройдет 4 марта.

«Мы очень далеко продвинулись в переговорах, но есть пара вещей, над которыми нужно поработать. Думаю, совсем скоро мы сможем объявить дату.

Надеюсь, это произойдет в конце марта-начале апреля. Скрестив пальцы, мы откладываем бой на эту дату», – сказал Уоррен.

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3 комментария

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Osik92
И в конце марта а не будет.. Раскрутка еще должна быть... Раньше мая можно не ждать
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здоровяк
Усик же пост держит. А это конец февраля - середина апреля.
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Psevdosport
Ну мог бы с Нганну поспарринговать 4 марта)
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