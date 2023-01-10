«А где ты, пузо?» Усик опубликовал фото в плавках и обратился к Фьюри

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик обратился к чемпиону WBC Тайсону Фьюри.

Украинец опубликовал фото в плавках из бассейна.

«Средний вес здесь! А где ты, пузо?» – написал Усик, отметив Фьюри.

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7 комментариев

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Игорь Южный
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Бахмутский или Соледарский бассейн?
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topsatan
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Ооги какие то не мужские) пУсик, пУпСИК
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anat0lievich
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чуб сбрил?
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Не смотрел, но осуждаю
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Ответ здоровяк
Усик, наконец-то понял правила игры и включился в раскрутку
Да он ещё с Льюиса начал более менее включатся, а весь его трешток такой немного нелепый, но мне очень заходит)
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Russ Ivan
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Захисник теробороны на передовой...
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здоровяк
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Усик, наконец-то понял правила игры и включился в раскрутку
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ногабога
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А что у него... с усами?🤨
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