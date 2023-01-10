«А где ты, пузо?» Усик опубликовал фото в плавках и обратился к Фьюри
Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик обратился к чемпиону WBC Тайсону Фьюри.
Украинец опубликовал фото в плавках из бассейна.
«Средний вес здесь! А где ты, пузо?» – написал Усик, отметив Фьюри.
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