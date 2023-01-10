«А где ты, пузо?» Усик опубликовал фото в плавках и обратился к Фьюри

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе обратился к чемпиону WBC Тайсону Фьюри.

Украинец опубликовал фото в плавках из бассейна.

«Средний вес здесь! А где ты, пузо?» – написал Усик, отметив Фьюри.

IBF разрешила Усику не проводить обязательную защиту против Хрговича. Теперь он может подраться с Фьюри

Боб Арум – о поединке Усика и Фьюри: «Бойцы дали согласие на бой, с этим покончено»

Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?