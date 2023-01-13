Артур Бетербиев: «Кто победит в бою Усика и Фьюри? Я никогда не представлял этот поединок»
Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев ответил на вопрос о поединке за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«Я видел битву взглядов в соцсетях, но не в прямом эфире. Я не смотрел ее онлайн. Фьюри отлично делает свою работу, хорошо продвигает бой.
Кто победит? Я никогда не представлял этот поединок. После их боя мы узнаем, кто победит. Тогда я вам скажу, как все сложилось», – сказал российский боксер.
Артур Бетербиев: «Моя команда предлагала Усику бой, но они даже не ответили на предложение»
Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?
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