Артур Бетербиев: «Кто победит в бою Усика и Фьюри? Я никогда не представлял этот поединок»

Теги тяжелый вес Артур Бетербиев Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев ответил на вопрос о поединке за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я видел битву взглядов в соцсетях, но не в прямом эфире. Я не смотрел ее онлайн. Фьюри отлично делает свою работу, хорошо продвигает бой.

Кто победит? Я никогда не представлял этот поединок. После их боя мы узнаем, кто победит. Тогда я вам скажу, как все сложилось», – сказал российский боксер.

Артур Бетербиев: «Моя команда предлагала Усику бой, но они даже не ответили на предложение»

Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?

 

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