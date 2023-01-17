«Это кунг-фу может быть сильнее, чем заграничное». Бивол дал прогноз на бой Усик – Фьюри

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Дмитрий Бивол бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от боя за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Прогнозы я не даю, но буду рад, если Усик выиграет. Наверное, он будет аутсайдером.

Мне он нравится как боксер, нравится то, что он делает в ринге, потому что это советская школа бокса. Она схожая с российской школой бокса. Многие боксеры у нас похожие.

Мне нравится, что это кунг-фу может быть сильнее, чем заграничное», – сказал Бивол.

Боб Арум – о бое Усика и Фьюри: «Александр хочет 50% от продаж, но если бой пройдет на «Уэмбли», то это будет неправильно»

Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?

 

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3 комментария

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D-eisler@yandex.ru
Ответ pam pam
Почему либералы?
потому что тут плюсики можно словить только за гон на Россию или Русских
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pam pam
Ответ D-eisler@yandex.ru
Щас тебе Дима расскажут либералы кто ты и что ты
Почему либералы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
D-eisler@yandex.ru
Щас тебе Дима расскажут либералы кто ты и что ты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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