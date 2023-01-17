«Это кунг-фу может быть сильнее, чем заграничное». Бивол дал прогноз на бой Усик – Фьюри

Чемпион WBA в полутяжелом весе поделился ожиданиями от боя за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между и .

«Прогнозы я не даю, но буду рад, если Усик выиграет. Наверное, он будет аутсайдером.

Мне он нравится как боксер, нравится то, что он делает в ринге, потому что это советская школа бокса. Она схожая с российской школой бокса. Многие боксеры у нас похожие.

Мне нравится, что это кунг-фу может быть сильнее, чем заграничное», – сказал Бивол.

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