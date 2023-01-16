Боб Арум – о бое Усика и Фьюри: «Александр хочет 50% от продаж, но если бой пройдет на «Уэмбли», то это будет неправильно»
Боксерский промоутер Боб Арум рассказал о подготовке поединка за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«Все согласились, что если поступит предложение из Саудовской Аравии и оно будет подходящим, мы его примем. Если нет, мы проведем бой на «Уэмбли».
И тогда нам придется говорить о процентах, потому что Усик хочет 50-50. Это неправильно, если бой состоится на «Уэмбли», потому что на стадионах будет 95 тысяч британцев, британцы купят много платных трансляций, так что Тайсон заслуживает львиную долю», – сказал Арум.
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Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?
Фьюри - сторона А в данном поединке. Он здесь суперзвезда. Пока Фьюри болтает и раскручивает бой Усик молчит, ничего не делает. Так почему же тот, кто делает всю работу должен получить столько же, сколько тот, кто сидит на попе ровно?