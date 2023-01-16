Боб Арум – о бое Усика и Фьюри: «Александр хочет 50% от продаж, но если бой пройдет на «Уэмбли», то это будет неправильно»

Теги Боб Арум тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Боксерский промоутер Боб Арум рассказал о подготовке поединка за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Все согласились, что если поступит предложение из Саудовской Аравии и оно будет подходящим, мы его примем. Если нет, мы проведем бой на «Уэмбли».

И тогда нам придется говорить о процентах, потому что Усик хочет 50-50. Это неправильно, если бой состоится на «Уэмбли», потому что на стадионах будет 95 тысяч британцев, британцы купят много платных трансляций, так что Тайсон заслуживает львиную долю», – сказал Арум.

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3 комментария

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Los Galácticos
Ответ Александр Степанов
Какой-то угарный бред) Фьюри - сторона А в данном поединке. Он здесь суперзвезда. Пока Фьюри болтает и раскручивает бой Усик молчит, ничего не делает. Так почему же тот, кто делает всю работу должен получить столько же, сколько тот, кто сидит на попе ровно?
Так же само я могу сказать что Усик сторона А потому что у него три пояса а у Фьюри только один, без Усика точно так же этот бой не будет таким громким как и без Фьюри, так что твои доводы эфемерны. А то что он там бегает горлопанит и несёт чушь про средневеса и прочий свой бред, так для меня это вообще не раскрутка а шапито, что есть что нет.
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Александр Степанов
Ответ Los Galácticos
Тогда иди гуляй со своим Уэмбли и делай бой на MGM или где там еще, Усик свои 50 на 50 полностью заслужил, старый ты хмырь. Темболее еще и бой в логове соперника с такой поддержкой что сильно играет на руку Фьюри и типа за меньшие деньги Усик должен выходить, по чесноку надо в СА чтобы состоялся бой.
Какой-то угарный бред)
Фьюри - сторона А в данном поединке. Он здесь суперзвезда. Пока Фьюри болтает и раскручивает бой Усик молчит, ничего не делает. Так почему же тот, кто делает всю работу должен получить столько же, сколько тот, кто сидит на попе ровно?
+2
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
Тогда иди гуляй со своим Уэмбли и делай бой на MGM или где там еще, Усик свои 50 на 50 полностью заслужил, старый ты хмырь. Темболее еще и бой в логове соперника с такой поддержкой что сильно играет на руку Фьюри и типа за меньшие деньги Усик должен выходить, по чесноку надо в СА чтобы состоялся бой.
+2
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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