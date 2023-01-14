Менеджер Бивола – о победе над Канело: «Думал, что мы проиграем, если Дмитрий не нокаутирует его»

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, заявил, что не верил в победу россиянина по очкам в бою с Саулем Альваресом.

Напомним, что в мае 2022 года Бивол оказался сильнее Канело в бою за титул WBA в полутяжелом весе (115-113, 115-113, 115-113).

«На самом деле я был удивлен, что судьи действительно отдали нам решение, потому что я чувствовал, что если Дмитрий не отправит его в нокаут, он не победит. Но, без сомнений, он сделал более чем достаточно, чтобы победить решением», – сказал Корнилов.

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