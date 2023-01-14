Менеджер Бивола – о победе над Канело: «Думал, что мы проиграем, если Дмитрий не нокаутирует его»

Теги полутяжелый вес Сауль Альварес Вадим Корнилов Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, заявил, что не верил в победу россиянина по очкам в бою с Саулем Альваресом.

Напомним, что в мае 2022 года Бивол оказался сильнее Канело в бою за титул WBA в полутяжелом весе (115-113, 115-113, 115-113).

«На самом деле я был удивлен, что судьи действительно отдали нам решение, потому что я чувствовал, что если Дмитрий не отправит его в нокаут, он не победит. Но, без сомнений, он сделал более чем достаточно, чтобы победить решением», – сказал Корнилов.

Бивол – о реванше с Канело: «Я люблю деньги, но пояса важнее»

Дмитрий Бивол признан боксером года по версии The Ring

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Степанов
Ответ Denis0017
Многие так думали, для победы по очкам нужен был полный декласс, а Канело все таки не мальчик для битья, но как же круто что случилось так, как случилось
Так это и был декласс. Можно рассуждать о причинах(недооценка мб и тд), но выглядело это так, что Дмитрий сводил Канело в школу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis0017
Многие так думали, для победы по очкам нужен был полный декласс, а Канело все таки не мальчик для битья, но как же круто что случилось так, как случилось
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий