Канело про реванш с Биволом: «Он не способен показать ничего нового, я же могу»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес оценил шансы в реванше с , которому проиграл в мае единогласным решением судей.

«Хочу провести реванш, потому что знаю, что могу победить. Я хорошо понимаю, какая у меня была подготовка, знаю, что могу сделать, и что обязательно сделаю.

Я не мог нормально боксировать в первом бою, потому что не тренировался так, как хотел. У меня была травма руки. Мне не хватило одного или двух раундов, чтобы победить.

Учитывая, что у меня не было полноценного лагеря, я взял стартовые раунды, после чего начал уставать. Уверен, я не был на 100% готов, а вот он да.

Бивол не способен показать ничего нового, я же могу», – уверен Канело.

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