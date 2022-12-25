Дмитрий Салита: «Если Канело хочет драться с Биволом, идеальным соперником для подготовки является Владимир Шишкин»

Теги суперсредний вес Дмитрий Салита Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Джон Райдер Бокс/MMA/UFC

Российский промоутер Дмитрий Салита считает, что его подопечный Владимир Шишкин является подходящим соперником для Сауля Альвареса перед реваншем с Дмитрием Биволом.

«Если Канело хочет драться с Биволом, идеальным соперником для подготовки к поединку является Владимир Шишкин. Мы давно просили бой с Канело. Сейчас, кажется, правильное время.

Стиль Джона Райдера отличается кардинально от стиля Бивола. Думаю, что Шишкин имеет хорошие шансы победить Канело, но я имею в виду, что его стиль похож на стиль Дмитрия», – считает Салита.

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