Дмитрий Салита: «Если Канело хочет драться с Биволом, идеальным соперником для подготовки является Владимир Шишкин»

Российский промоутер Дмитрий Салита считает, что его подопечный Владимир Шишкин является подходящим соперником для перед реваншем с .

«Если Канело хочет драться с Биволом, идеальным соперником для подготовки к поединку является Владимир Шишкин. Мы давно просили бой с Канело. Сейчас, кажется, правильное время.

Стиль Джона Райдера отличается кардинально от стиля Бивола. Думаю, что Шишкин имеет хорошие шансы победить Канело, но я имею в виду, что его стиль похож на стиль Дмитрия», – считает Салита.

Бивол про реванш с Канело: «Предпочитаю подраться еще за один пояс. Пояса важнее, чем деньги»

Эдди Хирн: «Следующим соперником Бивола может стать Буатси. Канело надеется подраться с Дмитрием в сентябре»