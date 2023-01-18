UFC предлагал Миочичу бой против Джонса на UFC 285, но выбрал Гана

Теги UFC MMA Джон Джонс Стипе Миочич Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич в интервью журналисту Ариэлю Хельвани рассказал о несостоявшемся бое против Джона Джонса.

По словам Миочича, он вел переговоры и принял предложение промоушена по участию на UFC 285 4 марта, но расстроился, когда соперником Джонса стал Сирил Ган.

Последний раз Миочич дрался в марте-2021, когда проиграл Фрэнсису Нганну и лишился чемпионского пояса в тяжелом весе.

Миочич – о бое Гана и Джонса: «Подерусь с победителем в июле»

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1 комментарий

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j30
миочич два года чем занимался , почему не дрался ? вроде никаких травм не было
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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