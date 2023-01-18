UFC предлагал Миочичу бой против Джонса на UFC 285, но выбрал Гана

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе в интервью журналисту Ариэлю Хельвани рассказал о несостоявшемся бое против .

По словам Миочича, он вел переговоры и принял предложение промоушена по участию на UFC 285 4 марта, но расстроился, когда соперником Джонса стал Сирил Ган.

Последний раз Миочич дрался в марте-2021, когда проиграл Фрэнсису Нганну и лишился чемпионского пояса в тяжелом весе.

Миочич – о бое Гана и Джонса: «Подерусь с победителем в июле»