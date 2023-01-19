Миочич про уход Нганну из UFC: «Жаль, что он не остался. Я хотел бы снова с ним подраться»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Стипе Миочич Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич прокомментировал уход Фрэнсиса Нганну.

«Это его решение. Жаль, что он не остался. Я хотел бы снова с ним подраться. Но, к сожалению, эта возможность упущена.

Он старается улучшить свою жизнь и жизнь своей семьи. Могу пожелать ему только удачи. Надеюсь, у него все получится», – сказал Миочич.

В марте 2021-го Миочич проиграл Нганну нокаутом во втором раунде.

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4 комментария

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Александр Степанов
Ответ pasha_t
2.5 года не хотел , а тут захотел
Он всегда хотел и сразу после боя об этом сказал. Но у UFC были другие планы.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Murad995
Гдеж ты был Стипе 2.5 года
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-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ronaldo187
Степ, побереги здоровье.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pasha_t
2.5 года не хотел , а тут захотел
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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