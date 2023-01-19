Миочич про уход Нганну из UFC: «Жаль, что он не остался. Я хотел бы снова с ним подраться»
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич прокомментировал уход Фрэнсиса Нганну.
«Это его решение. Жаль, что он не остался. Я хотел бы снова с ним подраться. Но, к сожалению, эта возможность упущена.
Он старается улучшить свою жизнь и жизнь своей семьи. Могу пожелать ему только удачи. Надеюсь, у него все получится», – сказал Миочич.
В марте 2021-го Миочич проиграл Нганну нокаутом во втором раунде.
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