Стерлинг про бой Джонс – Ган: «Чем дольше бой будет проходить на ногах в первом, втором и третьем раундах, тем больше шансов у Сирила»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Алджамейн Стерлинг Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг дал прогноз на бой Джона Джонса и Сирила Гана за титул в тяжелом весе.

«У Гана прекрасная работа ног, которую Джонс никогда не видел. И он большой... Это не бой Джонса с Домиником Рейесом, который был неортодоксален.

Ган очень техничен: он наносит удары по противнику, прощупывает, сближается и отдаляется. Самым большим преимуществом Джонса в этом бою является его опыт и борцовские навыки.

В значительной степени Джонсу придется полагаться на свою борьбу. Не говорю, что он не сможет ударить Гана, но думаю, чем дольше бой будет проходить на ногах в первом, втором и третьем раундах, тем больше шансов у Гана. Тейкдауны Джонса усложнят задачу его сопернику», – считает Стерлинг.

Бой Джонса и Гана за вакантный титул в тяжелом весе состоится 4 марта на UFC 285.

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2 комментария

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Прогноз Черданцева
Нганну не вызывает симпатий, но если взять его рост в партере как бойца и 2-ой бой с Стипе, то сразу понятно что голова у него на месте и он умеет прогрессировать.
+1
0
+1
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Born is the King
Так Бонз и в стойке хорош. На самом деле у Гана мало шансов будет если Джонс выйдет в октагон физически готовым
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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