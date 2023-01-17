Стерлинг про бой Джонс – Ган: «Чем дольше бой будет проходить на ногах в первом, втором и третьем раундах, тем больше шансов у Сирила»
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг дал прогноз на бой Джона Джонса и Сирила Гана за титул в тяжелом весе.
«У Гана прекрасная работа ног, которую Джонс никогда не видел. И он большой... Это не бой Джонса с Домиником Рейесом, который был неортодоксален.
Ган очень техничен: он наносит удары по противнику, прощупывает, сближается и отдаляется. Самым большим преимуществом Джонса в этом бою является его опыт и борцовские навыки.
В значительной степени Джонсу придется полагаться на свою борьбу. Не говорю, что он не сможет ударить Гана, но думаю, чем дольше бой будет проходить на ногах в первом, втором и третьем раундах, тем больше шансов у Гана. Тейкдауны Джонса усложнят задачу его сопернику», – считает Стерлинг.
Бой Джонса и Гана за вакантный титул в тяжелом весе состоится 4 марта на UFC 285.
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