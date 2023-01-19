Александра Емельяненко не пустили в ТЦ из-за странного поведения

Бойца Александра Емельяненко не пустили в ТЦ «Кунцево Плаза» в Москве из-за странного поведения.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, Емельяненко сначала пытался зайти в ТЦ, а затем с трудом шел по улице.

Напомним, что летом 2022-го Александр проходил реабилитацию в Екатеринбурге. В последнем поединке боец проиграл судейским решением Святославу Коваленко.

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