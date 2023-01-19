Александра Емельяненко не пустили в ТЦ из-за странного поведения

Теги происшествия Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Бойца Александра Емельяненко не пустили в ТЦ «Кунцево Плаза» в Москве из-за странного поведения.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, Емельяненко сначала пытался зайти в ТЦ, а затем с трудом шел по улице.

Напомним, что летом 2022-го Александр проходил реабилитацию в Екатеринбурге. В последнем поединке боец проиграл судейским решением Святославу Коваленко.

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6 комментариев

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banchik1
Куда больше я удивился бы новости об обычном поведении Емельяненко в ТЦ.
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Мама Живанилда
Наконец-то встал на путь исправления
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shkalik001
Устал человек и "с трудом шел по улице".
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Johnny Walker
Та не, показалось, Саша не мог.
+4
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Анастасия Плинтусова
Пошла вода горячая
0
-1
-1
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VictorVallecano
Зимой выпал снег.
+8
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