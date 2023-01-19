Жена Емельяненко: «Если девушка решила, что ее изнасиловали, то мужчину отправят за решетку»

Полина Емельяненко, супруга бойца , поделилась мнением насчет обвинений мужа в изнасиловании.

В 2015-м Емельяненко был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима за изнасилование домработницы.

– Почему ты не веришь в обвинения в изнасиловании?

– Потому что доверяю Саше. Знаю ту девушку, откуда она, в курсе каких-то моментов, каких денег хотела. Поэтому она написала заявление.

– Откуда ты ее знаешь?

– У нас работала другая девушка, которая убиралась. Точнее, уже была у Саши, когда мы начали встречаться. Это знакомая знакомого мужа. Она не смогла прийти и прислала свою подругу.

Плюс у меня есть подруга-соседка, они с мужем весь тот вечер периодически присутствовали – хорошие отношения сложились, ходили друг к другу из квартиры в квартиру. Хотя мы с Сашей на тот момент уже разошлись, подружка по-женски докладывала, что там у него происходит. И это совсем не похоже на изнасилование: какая-то приятная беседа, вот и все. Сложно говорить, что он ее изнасиловал.

– Еще ты сказала: «Мы с Сашей не думали, что его могут посадить». Получается, прошло время и только потом появилось заявление. Все длилось довольно долго?

– Месяца два-три, наверное.

– Получается, вы поссорились, потом помирились, все шло нормально, а затем его вызвали в полицию?

– Да, началось следствие, проверки, допросы.

– Для тебя это стало неожиданностью?

– Да – думала: «Как это возможно? Что происходит?»

– Ты разговаривала с той девушкой?

– Нет.

– Не было желания спросить: «Что ты творишь?»

– Я надеялась, что до серьезного не дойдет. А оказывается, у нас в стране можно сказать: «Меня изнасиловали», и человека, скорее всего, посадят, если имел место акт соития. Если девушка решила, что ее изнасиловали и она скажет об этом, то мужчину отправят за решетку.

Александр Емельяненко: «Попрошу своего менеджера организовать мне с Нганну бой по боксу»