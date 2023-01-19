Жена Емельяненко: «Если девушка решила, что ее изнасиловали, то мужчину отправят за решетку»

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Полина Емельяненко, супруга бойца Александра Емельяненко, поделилась мнением насчет обвинений мужа в изнасиловании.

В 2015-м Емельяненко был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима за изнасилование домработницы.

– Почему ты не веришь в обвинения в изнасиловании?

– Потому что доверяю Саше. Знаю ту девушку, откуда она, в курсе каких-то моментов, каких денег хотела. Поэтому она написала заявление.

– Откуда ты ее знаешь?

– У нас работала другая девушка, которая убиралась. Точнее, уже была у Саши, когда мы начали встречаться. Это знакомая знакомого мужа. Она не смогла прийти и прислала свою подругу.

Плюс у меня есть подруга-соседка, они с мужем весь тот вечер периодически присутствовали – хорошие отношения сложились, ходили друг к другу из квартиры в квартиру. Хотя мы с Сашей на тот момент уже разошлись, подружка по-женски докладывала, что там у него происходит. И это совсем не похоже на изнасилование: какая-то приятная беседа, вот и все. Сложно говорить, что он ее изнасиловал.

– Еще ты сказала: «Мы с Сашей не думали, что его могут посадить». Получается, прошло время и только потом появилось заявление. Все длилось довольно долго?

– Месяца два-три, наверное.

– Получается, вы поссорились, потом помирились, все шло нормально, а затем его вызвали в полицию?

– Да, началось следствие, проверки, допросы.

– Для тебя это стало неожиданностью?

– Да – думала: «Как это возможно? Что происходит?»

– Ты разговаривала с той девушкой?

– Нет.

– Не было желания спросить: «Что ты творишь?»

– Я надеялась, что до серьезного не дойдет. А оказывается, у нас в стране можно сказать: «Меня изнасиловали», и человека, скорее всего, посадят, если имел место акт соития. Если девушка решила, что ее изнасиловали и она скажет об этом, то мужчину отправят за решетку.

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3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aztec13
Ответ Денис Т.
Допустим ваша мораль правильна, но не проблема ли это еще и мужчины, что пытается засунуть член в малознакомую женщину, о которой толком ничего не знает, есть ли у нее намерения или нет выкружить у него деньги. Да и как-то не по христиански совершать соития не с законной женой.
Вопросы религии и морали поднимать не будем, ибо государство у нас светское. Чисто с юридической стороны мужчина абсолютно не защищён от подобных обвинений. Можно полгода провстречаться с женщиной, будучи при этом холостым, но в последствии получить подобное обвинение. Причины разные: поссорились, расстались, денег бабёха эта захотела, просто кукухой поехала... Вариантов масса. И всегда мужик козёл по итогу. И хрен ты чего кому докажешь, т.к. суд по умолчанию настроен на сторону женщины. И это не только в случае "изнасилования". При бракоразводных процессах такая же картина.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Т.
Ответ Aztec13
Так оно и есть по сути. Если какая тварь решит денег с тебя поиметь после, то хрен ты докажешь, что не верблюд. У нас вообще суд изначально ориентирован на женщин во многих вопросах.
Допустим ваша мораль правильна, но не проблема ли это еще и мужчины, что пытается засунуть член в малознакомую женщину, о которой толком ничего не знает, есть ли у нее намерения или нет выкружить у него деньги. Да и как-то не по христиански совершать соития не с законной женой.
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-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aztec13
Так оно и есть по сути. Если какая тварь решит денег с тебя поиметь после, то хрен ты докажешь, что не верблюд. У нас вообще суд изначально ориентирован на женщин во многих вопросах.
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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