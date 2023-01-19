Жена Емельяненко: «Если девушка решила, что ее изнасиловали, то мужчину отправят за решетку»
Полина Емельяненко, супруга бойца Александра Емельяненко, поделилась мнением насчет обвинений мужа в изнасиловании.
В 2015-м Емельяненко был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима за изнасилование домработницы.
– Почему ты не веришь в обвинения в изнасиловании?
– Потому что доверяю Саше. Знаю ту девушку, откуда она, в курсе каких-то моментов, каких денег хотела. Поэтому она написала заявление.
– Откуда ты ее знаешь?
– У нас работала другая девушка, которая убиралась. Точнее, уже была у Саши, когда мы начали встречаться. Это знакомая знакомого мужа. Она не смогла прийти и прислала свою подругу.
Плюс у меня есть подруга-соседка, они с мужем весь тот вечер периодически присутствовали – хорошие отношения сложились, ходили друг к другу из квартиры в квартиру. Хотя мы с Сашей на тот момент уже разошлись, подружка по-женски докладывала, что там у него происходит. И это совсем не похоже на изнасилование: какая-то приятная беседа, вот и все. Сложно говорить, что он ее изнасиловал.
– Еще ты сказала: «Мы с Сашей не думали, что его могут посадить». Получается, прошло время и только потом появилось заявление. Все длилось довольно долго?
– Месяца два-три, наверное.
– Получается, вы поссорились, потом помирились, все шло нормально, а затем его вызвали в полицию?
– Да, началось следствие, проверки, допросы.
– Для тебя это стало неожиданностью?
– Да – думала: «Как это возможно? Что происходит?»
– Ты разговаривала с той девушкой?
– Нет.
– Не было желания спросить: «Что ты творишь?»
– Я надеялась, что до серьезного не дойдет. А оказывается, у нас в стране можно сказать: «Меня изнасиловали», и человека, скорее всего, посадят, если имел место акт соития. Если девушка решила, что ее изнасиловали и она скажет об этом, то мужчину отправят за решетку.
Александр Емельяненко: «Попрошу своего менеджера организовать мне с Нганну бой по боксу»
3 комментария