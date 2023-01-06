Абдель-Азиз – о слухах про травму Усмана: «Камару сразится с Эдвардсом, он готов вернуть пояс»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Али Абдель-Азиз Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер топового полусредневеса UFC Камару Усмана, назвал ложной информацию о том, что его клиент не успевает подготовиться к титульному поединку с Леоном Эдвардсом.

«Пожалуйста, хватит слухов, Камару сразится с Леоном, он готов к бою. Мы вернем этот пояс на место», – написал Абдель-Азиз в соцсетях.

Напомним, что в августе 2022 года Эдвардс и Усман провели второй поединок, в котором англичанин одержал сенсационную победу, нокаутировав нигерийца за минуту до конца боя.

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2 комментария

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Фикиск Фусов
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EAstman
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