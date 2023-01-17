Сирил Ган: «Мбаппе – мой хороший друг. Он и многие французские футболисты хотят посетить мой бой с Джонсом»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Килиан Мбаппе Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Претендент на титул UFC в тяжелом весе Сирил Ган рассказал, что его бой с Джоном Джонсом могут посетить французские футболисты, в числе которых Килиан Мбаппе.

«Мбаппе – мой хороший друг. Он и многие французские футболисты хотят посетить мой бой. Все будет зависеть от их графика в марте, но мой тренер пригласил многих футболистов.

Я доказал, что все возможно. Я могу победить разными способами, и я в силах одержать победу в войне. Моя команда всегда знала об этом, но теперь это осознает еще больше людей.

В бою с Таем Туивасой у меня была травма руки, но сейчас я в порядке. У меня нет ограничений в тренировках. Мое тело, мой разум, все в порядке для боя.

Теперь я дерусь с лучшим бойцом всех времен. Это много значит для меня, моей семьи, моих товарищей по команде и моего тренера. Плюс, если мы выиграем этот бой, у нас будет пояс. Я очень взволнован», – сказал Ган.

Бой Гана и Джонса за вакантный титул в тяжелом весе состоится 4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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7 комментариев

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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Sevuska
Хотелось бы победителя этого боя с Павловичем за титул увидеть 😊 И чтоб Карпин с ребятами пришли , коль уж новость футбольная 👍
Чтоб Карпин, после победы Павловича сказал "ну и? " и уехал в Ростов?
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mister1
Интересно а сам Мбаппе знает о том что он хочет посетить этот бой?)
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BEGEMOT22
Ответ Sevuska
Хотелось бы победителя этого боя с Павловичем за титул увидеть 😊 И чтоб Карпин с ребятами пришли , коль уж новость футбольная 👍
Ну если новость футбольная то победитель боя должен сразиться с самой быстрой правой рукой РПЛ и турецкой лиги Артёмкой!
+1
0
+1
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Люблю Марго Робби
Ответ Sevuska
Хотелось бы победителя этого боя с Павловичем за титул увидеть 😊 И чтоб Карпин с ребятами пришли , коль уж новость футбольная 👍
Павловичу скорее всего перед этим предстоит бой с Блейдсом, а дальше уже титульник
+3
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+2
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Sevuska
Хотелось бы победителя этого боя с Павловичем за титул увидеть 😊
И чтоб Карпин с ребятами пришли , коль уж новость футбольная 👍
+5
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+5
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Алексей Иванов
Ответ ⚽️Juventini⚽️
Очень интересно посмотреть на Джонса . До скандала и после это два разных бойца. Интересно каким он вернётся после такого перерыва
Мешка Гана переедет даже в самой плохой своей форме без подготовки.Ган не нокаутер явно,а в борьбе его Нганну заборол лол)))
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⚽️Juventini⚽️
Очень интересно посмотреть на Джонса . До скандала и после это два разных бойца. Интересно каким он вернётся после такого перерыва
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