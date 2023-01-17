Сирил Ган: «Мбаппе – мой хороший друг. Он и многие французские футболисты хотят посетить мой бой с Джонсом»

Претендент на титул UFC в тяжелом весе рассказал, что его бой с Джоном Джонсом могут посетить французские футболисты, в числе которых Килиан Мбаппе.

«Мбаппе – мой хороший друг. Он и многие французские футболисты хотят посетить мой бой. Все будет зависеть от их графика в марте, но мой тренер пригласил многих футболистов.

Я доказал, что все возможно. Я могу победить разными способами, и я в силах одержать победу в войне. Моя команда всегда знала об этом, но теперь это осознает еще больше людей.

В бою с Таем Туивасой у меня была травма руки, но сейчас я в порядке. У меня нет ограничений в тренировках. Мое тело, мой разум, все в порядке для боя.

Теперь я дерусь с лучшим бойцом всех времен. Это много значит для меня, моей семьи, моих товарищей по команде и моего тренера. Плюс, если мы выиграем этот бой, у нас будет пояс. Я очень взволнован», – сказал Ган.

Бой Гана и Джонса за вакантный титул в тяжелом весе состоится 4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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