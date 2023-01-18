Джон Джонс: «Нганну кажется страшнее, чем Ган. Было бы здорово забрать пояс именно у Фрэнсиса»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Фрэнсис Нганну Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на организацию поединка за вакантный титул в тяжелом весе с Сирилом Ганом.

«Фрэнсис кажется страшнее, чем Ган. В США Нганну знают лучше. Было бы здорово забрать чемпионский пояс именно у Фрэнсиса.

Хотя для меня больше всего значит бой против Стипе Миочича, потому что Стипе величайший тяжеловес в истории. Но сейчас я не смотрю дальше боя с Ганом.

Моя цель: победить Гана, а затем побить Миочича. После этого начнем обсуждать с UFC, что дальше. Гарантирую фанатам еще как минимум два боя от меня», – сказал Джонс.

Бой Джонса и Гана 4 марта возглавит UFC 285 в Лас-Вегасе.

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8 комментариев

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Champloo
Хоть Джонс и кормил обещаниями слишком долго, но, то что проблема не в Джонсе стало ясно уже как пару месяцев. Против кого боялся выйти Джонс? Против Нганну и Миочича, которые не собирались драться и морозились до последнего? Он мог бы подраться в любой момент в 22 году пока Нганну был травмирован, если бы хотел. Но он ждал титульник. Ждал Нганну.

Ну и самое главное, Ган это риск куда больший чем Нганну. Неуловимый технарь без медийки - славы не много приобретешь, а вот потерять можно очень даже много. Какой с ним геймплан вообще должен быть? С Нганну понятно какой - не зевай, разбирай с дистанции, жди когда сдохнет. А с Ганом?
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Егор Крид58
Джонс испугался?🤣🤣🤣 Джонс самый молодой чемпион, провёл 13 защит титула, против него дикие нокаутеры терялись как дети, борцы засыпали от удушающих приемов.
У Нганну есть супер удар ( и всё) Джонс супер во всём ( борьба, ударка, выносливость, работа ногами и держак)
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Bullet91
Оо тут пополнение хейтеров Джонса или глориков Нганну?)) Нганну сбежал чтоб не драться с величайшим бойцом в истории единоборств! Так что девочки не нойте в комментариях, Джонс никогда не выбирал удобных, он несколько раз чистил свой дивизион!
Лучше бы он сам хорошо чистился)
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Bullet91
Оо тут пополнение хейтеров Джонса или глориков Нганну?)) Нганну сбежал чтоб не драться с величайшим бойцом в истории единоборств! Так что девочки не нойте в комментариях, Джонс никогда не выбирал удобных, он несколько раз чистил свой дивизион!
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Николай Т
Именно по этому ты ждал пока нганну уйдёт?
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Подкат Пенальтьевич
Сейчас, когда Нганну ушёл, можно балаболить что был готов выйти против него. Но если бы Нганну остался в UFC, Джонс никогда бы против него не вышел. Слишком рискованно, тот случай когда и допинг не помог бы.
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Demon69
Нганну страшнее.Ган умнее.Джонс лис ещё тот...
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as009595@icloud.com
Да, поэтому Джонс так долго не хотел выходить против Нганну и запросил то ли 50, то ли 30 лямов за бой против него, а как узнал что Нганну уходит, сразу же согласился на бой против Гана
+6
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+6
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