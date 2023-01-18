Джон Джонс: «Нганну кажется страшнее, чем Ган. Было бы здорово забрать пояс именно у Фрэнсиса»
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на организацию поединка за вакантный титул в тяжелом весе с Сирилом Ганом.
«Фрэнсис кажется страшнее, чем Ган. В США Нганну знают лучше. Было бы здорово забрать чемпионский пояс именно у Фрэнсиса.
Хотя для меня больше всего значит бой против Стипе Миочича, потому что Стипе величайший тяжеловес в истории. Но сейчас я не смотрю дальше боя с Ганом.
Моя цель: победить Гана, а затем побить Миочича. После этого начнем обсуждать с UFC, что дальше. Гарантирую фанатам еще как минимум два боя от меня», – сказал Джонс.
Бой Джонса и Гана 4 марта возглавит UFC 285 в Лас-Вегасе.
Нганну просил у UFC контракт на три боя без продления. За поединок с Джонсом он мог получить 8 миллионов долларов
Джон Джонс – самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории UFC и второй среди всех бойцов после Конора
Ну и самое главное, Ган это риск куда больший чем Нганну. Неуловимый технарь без медийки - славы не много приобретешь, а вот потерять можно очень даже много. Какой с ним геймплан вообще должен быть? С Нганну понятно какой - не зевай, разбирай с дистанции, жди когда сдохнет. А с Ганом?
У Нганну есть супер удар ( и всё) Джонс супер во всём ( борьба, ударка, выносливость, работа ногами и держак)