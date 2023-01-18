Джон Джонс: «Нганну кажется страшнее, чем Ган. Было бы здорово забрать пояс именно у Фрэнсиса»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на организацию поединка за вакантный титул в тяжелом весе с .

«Фрэнсис кажется страшнее, чем Ган. В США Нганну знают лучше. Было бы здорово забрать чемпионский пояс именно у Фрэнсиса.

Хотя для меня больше всего значит бой против , потому что Стипе величайший тяжеловес в истории. Но сейчас я не смотрю дальше боя с Ганом.

Моя цель: победить Гана, а затем побить Миочича. После этого начнем обсуждать с UFC, что дальше. Гарантирую фанатам еще как минимум два боя от меня», – сказал Джонс.

Бой Джонса и Гана 4 марта возглавит UFC 285 в Лас-Вегасе.

Нганну просил у UFC контракт на три боя без продления. За поединок с Джонсом он мог получить 8 миллионов долларов

Джон Джонс – самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории UFC и второй среди всех бойцов после Конора