Даниэль Кормье: «Бой Джонса и Нганну мог быть самым большим, но против стиля Гана ему может быть тяжелее»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Даниэль Кормье Фрэнсис Нганну Сирил Ган Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о грядущем титульном бое в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Джоном Джонсом.

По мнению Кормье, несостоявшийся поединок Джонса и Нганну мог быть крупнейшим в истории UFC, но Джон получил не менее опасного соперника в лице Гана.

«Я думал, что Джон против Фрэнсиса был для меня и вообще самым большим боем из-за тех рисков, которые Нганну представляет для Джонса своей силой и всем остальным.

Но давайте не будем сходить с ума и думать, будто Джон Джонс никогда раньше не сталкивался с мощью. Он видел мощь.

Ничто не сравнится с мощью Нганну, но я считаю, что в плане стиля против Гана ему может быть тяжелее», – сказал Кормье.

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1 комментарий

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Игорь Удалов
Пусть уже хоть с кем-то подерется. А вообще будет смешно, если пояс Джонс заберёт и закончит
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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