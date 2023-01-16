Даниэль Кормье: «Бой Джонса и Нганну мог быть самым большим, но против стиля Гана ему может быть тяжелее»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о грядущем титульном бое в тяжелом весе между и Джоном Джонсом.

По мнению Кормье, несостоявшийся поединок Джонса и Нганну мог быть крупнейшим в истории UFC, но Джон получил не менее опасного соперника в лице Гана.

«Я думал, что Джон против Фрэнсиса был для меня и вообще самым большим боем из-за тех рисков, которые представляет для Джонса своей силой и всем остальным.

Но давайте не будем сходить с ума и думать, будто никогда раньше не сталкивался с мощью. Он видел мощь.

Ничто не сравнится с мощью Нганну, но я считаю, что в плане стиля против Гана ему может быть тяжелее», – сказал Кормье.

Кертис Блейдс: «Скорее всего, я получу Сергея Павловича»

Уайт про бой Ган – Джонс: «Это классно»