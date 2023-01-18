Джон Джонс: «Пусть мой вес станет для Гана приятной неожиданностью. Я рад, что у меня есть соперник»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе прокомментировал анонс поединка с .

«Никому не буду говорить про свой вес. Хочу, чтобы Сирил увидел меня впервые, и это стало для него приятной неожиданностью.

Еще примерно четыре месяца назад я чувствовал, что мои физические габариты и сила на должно уровне. говорил, что бой с никогда не обсуждался, но это не так. Они просто не смогли договориться.

Я пытался подготовиться к , я провел полноценный лагерь, готовясь к Стипе. Теперь я получил в соперники Гана.

Я был готов давно: постоянно тренировался в течение трех лет – два раза, а порой и три раза в день. Очень долго ждал этого момент и рад, что у меня есть соперник», – сказал Джонс.

Бой Джонса и Гана за вакантный титул в тяжелом весе состоится 4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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