Джон Джонс: «Пусть мой вес станет для Гана приятной неожиданностью. Я рад, что у меня есть соперник»
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс прокомментировал анонс поединка с Сирилом Ганом.
«Никому не буду говорить про свой вес. Хочу, чтобы Сирил увидел меня впервые, и это стало для него приятной неожиданностью.
Еще примерно четыре месяца назад я чувствовал, что мои физические габариты и сила на должно уровне. Дана Уайт говорил, что бой с Стипе Миочичем никогда не обсуждался, но это не так. Они просто не смогли договориться.
Я пытался подготовиться к Фрэнсису Нганну, я провел полноценный лагерь, готовясь к Стипе. Теперь я получил в соперники Гана.
Я был готов давно: постоянно тренировался в течение трех лет – два раза, а порой и три раза в день. Очень долго ждал этого момент и рад, что у меня есть соперник», – сказал Джонс.
Бой Джонса и Гана за вакантный титул в тяжелом весе состоится 4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.
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