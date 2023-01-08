Сехудо про бой со Стерлингом: «UFC рассматривает 5 марта»
Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо обвинил чемпиона легчайшего дивизиона Алджамейна Стерлинга в попытке избежать боя с ним.
«Алджамейн будет следующим. Единственная проблема в том, что он продолжает избегать Трипл Си. Он не хочет драться.
Он жирный и выглядит как Вупи Голдберг. Он мне надоел. Он уклоняется от Трипл Си, но когда я до него доберусь, он преклонит колено.
UFC рассматривает 5 марта», – сказал Сехудо.
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