Хабиб выложил совместное фото с Махачевым: «Увидимся скоро, брат»

Экс-чемпион UFC в легком весе опубликовал совместные фотографии с . «Увидимся скоро, брат», – подписал пост Хабиб.

Ранее журналист Игорь Лазорин сказал, что в ночь с 19 на 20 января Махачев отправится в Австралию, чтобы в течение двух недель пройти акклиматизацию.

12 февраля на UFC 284 Махачев, который в бою против Чарльза Оливейры завоевал пояс в легком весе, подерется против чемпиона полулегкого веса Алекса Волкановски.

Менеджер Нурмагомедова: «Скорее всего, Хабиб пропустит бой Махачева и Волкановски»

Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?