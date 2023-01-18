Хабиб выложил совместное фото с Махачевым: «Увидимся скоро, брат»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместные фотографии с Исламом Махачевым. «Увидимся скоро, брат», – подписал пост Хабиб.

Ранее журналист Игорь Лазорин сказал, что в ночь с 19 на 20 января Махачев отправится в Австралию, чтобы в течение двух недель пройти акклиматизацию.

12 февраля на UFC 284 Махачев, который в бою против Чарльза Оливейры завоевал пояс в легком весе, подерется против чемпиона полулегкого веса Алекса Волкановски.

Менеджер Нурмагомедова: «Скорее всего, Хабиб пропустит бой Махачева и Волкановски»

Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?

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