Хабиб: «Махачев должен как минимум шесть раз защитить титул UFC»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов потребовал от действующего чемпиона Ислама Махачева шесть раз защитить титул.

«Я думаю, он должен защитить титул как минимум 5 раз. Может быть, шесть. Это было бы идеально.

Шесть защит титула - это шесть боев и три года. Тогда, вероятно, ему стоит уйти из спорта, потому что никто не может быть на вершине вечно.

Так Всемогущий создал человека: сначала он сильный, затем слабый, сначала молодой, потом старый. Зная это, надо сделать шесть защит.

Мой отец всегда так говорил. У нас в России лучшие легковесы за 15 лет – профессионалы и любители. За последние несколько лет мы вышли на мировую арену.

Сначала я победил, потом Ислам, потом Усман [Нурмагомедов]. Теперь они будут защищать свои титулы. У них серьезная конкуренция. Мы продержимся за эти пояса пять-шесть лет», – сказал Нурмагомедов.

11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Махачев подерется с Алексом Волкановски.

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