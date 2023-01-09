Менеджер Нурмагомедова: «Скорее всего, Хабиб пропустит бой Махачева и Волкановски»

Ризван Магомедов, менеджер , заявил, что его клиент, скорее всего, не будет находиться в углу во время поединка с .

Напомним, что бой за титул в легком весе состоится 11 февраля в Перте (Австралия) на турнире UFC 284.

«Думаю, что он четко дал понять и это было такое взвешенное решение, к которому он подходил долгое время.

Не нужно искать никаких закулисных причин или там радикальных инцидентов. Просто он к этому пришел.

Он закончил свою карьеру в 2020 году, но путешествует во время тренировочных сборов, во время боев. Из 12 месяцев он 10 отсутствует дома, постоянно в этих разъездах.

И он пришел к такому решению, что пора проводить время с семьей, уделять время детям. И, скорее всего, он этот бой пропустит, да», – сказал Магомедов.

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