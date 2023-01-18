Гаджиев про бой Ян – Двалишвили: «Если Петр победит, можно сразу просить титульный бой»

Теги легчайший вес UFC MMA Камил Гаджиев Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Fight Night Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал анонс поединка Петра Яна и Мераба Двалишвили.

Бойцы легчайшего дивизиона подерутся 11 марта на UFC Fight Night 221.

«Ожидаемый матчмейкинг, учитывая, что бойцы друг с другом пикеровались в социальных сетях. Хороший большой бой для Пети, который, как ни парадоксально, находится в ситуации, когда терять нечего.

Объясню почему. Два или три поражения подряд – какая разница? Все равно будет возможность вернуться на победную волну. Но если Петр победит Двалишвили, можно сразу просить титульный бой.

Поэтому я считаю, что это хорошая история для Петра. Мераб – неудобный соперник, вопросов нет. Но с другой стороны, Петр – очень сбалансированный боец. Он хорошо готов в стойке, в борьбе и функционально.

Такого понятия как «неудобный соперник» для Яна практически не существует. Можно было бы сказать, а как же Алджамейн Стерлинг, который навязал Петру борьбу? Согласен. Но я думаю, что после боя со Стерлингом Петр сделал большие выводы.

За все время, прошедшее с того поединка, Ян работает именно над тем, чтобы не дать связать себя внизу и удерживать весь раунд. Это то, что наверняка попытается сделать Двалишвили», – считает Гаджиев.

Петр Ян 11 марта подерется с Мерабом Двалишвили на UFC Fight Night

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4 комментария

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Фуля
Ответ artem klishin
Ян О’Мэйлли не переборол, о чем речь?
А при чём тут борьба с о’мэлли? Да и в посте нет речи про то, что он должен перебороть грузина. Речь идёт о том, чтобы не дать навязать эту борьбу. Защита от тейкдаунов, борьба у сетки, клинч. Это не значит, что Петр должен сам бороть кого-то
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Фома Гордеев
верю в Петра. Только готовиться надо в Дагестане
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
artem klishin
Ян О’Мэйлли не переборол, о чем речь?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Люблю Марго Робби
Удачи Пётр, грузинское унылое одеяло должно быть выключено
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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