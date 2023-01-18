Гаджиев про бой Ян – Двалишвили: «Если Петр победит, можно сразу просить титульный бой»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал анонс поединка и .

Бойцы легчайшего дивизиона подерутся 11 марта на UFC Fight Night 221.

«Ожидаемый матчмейкинг, учитывая, что бойцы друг с другом пикеровались в социальных сетях. Хороший большой бой для Пети, который, как ни парадоксально, находится в ситуации, когда терять нечего.

Объясню почему. Два или три поражения подряд – какая разница? Все равно будет возможность вернуться на победную волну. Но если Петр победит Двалишвили, можно сразу просить титульный бой.

Поэтому я считаю, что это хорошая история для Петра. Мераб – неудобный соперник, вопросов нет. Но с другой стороны, Петр – очень сбалансированный боец. Он хорошо готов в стойке, в борьбе и функционально.

Такого понятия как «неудобный соперник» для Яна практически не существует. Можно было бы сказать, а как же Алджамейн Стерлинг, который навязал Петру борьбу? Согласен. Но я думаю, что после боя со Стерлингом Петр сделал большие выводы.

За все время, прошедшее с того поединка, Ян работает именно над тем, чтобы не дать связать себя внизу и удерживать весь раунд. Это то, что наверняка попытается сделать Двалишвили», – считает Гаджиев.

Петр Ян 11 марта подерется с Мерабом Двалишвили на UFC Fight Night

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