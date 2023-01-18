Артем Резников о бое Ян – Двалишвили: «Петр одержит уверенную победу»

Теги UFC MMA Петр Ян ACA Мераб Двалишвили Sports.ru - Казахстан Артем Резников Бокс/MMA/UFC

Казахстанский боец АСА Артем Резников дал прогноз на бой Петра Яна и Мераба Двалишвили, который пройдет 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

«Мое личное мнение, Двалишвили для Пети – удобный соперник. Он не опасный боец в стойке, у него нет сабмишнов и хорошего контроля. Мераб побеждал за счет того, что вязал у сетки и делал тейкдауны. Ничего такого я в нем не увидел.

У Пети в любом случае неплохая защита и сильная стойка. Я уверен, что в этом бою Ян одержит уверенную победу, которая вернет его в титульную гонку.

И даже поражение не поставит на Петре крест. Он зрелищный боец. В двух предыдущих поединках Яна немного засуживали. Не скажу, что явно. Можно было в сторону Петра отдать, как и другим ребятам.

Плюс, он выдает зрелищные бои. В UFC любят таких бойцов. В организации есть спортсмены, которых не выгоняли после пяти-шести поражений. Никто на Петре крест не поставит, а конкретно в этом поединке я считаю, что Ян встретится с удобным для себя соперником».

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2 комментария

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IrbIS
красивое завершение карьеры в ufc ему мераб оформит
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Фикиск Фусов
Если Петенька будет опять дурака валять, то судьи сольют его и в этот раз, прикола ради.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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