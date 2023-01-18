Петр Ян 11 марта подерется с Мерабом Двалишвили на UFC Fight Night

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Fight Night Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян узнал дату следующего боя и соперника.

11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе Ян подерется с грузином Мерабом Двалишвили.

В последнем поединке в октябре Ян потерпел второе поражение подряд, уступив раздельным решением Шону О’Мэлли. Двалишвили идет на серии из восьми побед кряду, в августе он победил единогласным решением судей Жозе Альдо.

Ян и Двалишвили занимают вторую и третью строчки соответственно в рейтинге легчайшего дивизиона.

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20 комментариев

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Mr Azimof
Нелёгкий бой, надеюсь справиться Петя и выйдет на титулник.
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Kanonir152
Мераб очень серьезный соперник. В текущих реалиях лучше бы искали бой для Петра попроще. Надо вернуться на победную тропу, а тут вилы.
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Лютый альбинос
Ну всё Петруха, давай в Дагестан или Старый Оскол.
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здоровяк
Если Двалишвили не полезет доказывать силу в стойке, а сразу начнет одеялить, то Яну ловить будет нечего.
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Александр Степанов
Ответ barcelonistas
Петя, зачем... Менеджмент у него просто тупейший, закапывают парня. Сначала бессмысленный бой первого номера рейтинга с десятым, который бы не приблизил Петра к титульнику, но зато подвел к нему его соперника из второй десятки рейтинга благодаря судейству. Теперь на серии поражений, когда нужна победа для винстрика, бой со скучным, максимально неудобным борцом, поражение которого откинет Яна далеко от титульника. Зато подведёт к титульнику Двалишвили. Из Яна делают гейткипера, а он и рад. Поболеем в любом случае.
А с кем ему драться?
О Мэйли реванш не даст, Сехудо нацелен на титульник, Вера занят, Сендхэгена он уже бил. Еще раз драться с тем, кто ниже рейтингом типа Рики Симона? Бред
Лучше подраться с топом, так есть шансы вернуться в титульную гонку
+7
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Isa Babaev
Миссматч для Петра, дальше можно идти в беллатор или фрик бои, очевидно ни против Мераба, ни против Нурмагомедова у Яна шансов нет
+3
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Борис _____
Ответ NiKKusya
Это main event, 5 раундов будет
Спасибо! Всё равно будет тяжко, но мы хотя бы знаем, что Пётр хорош в пятираундовых боях. Двалишвили кажется неутомимым, но кто знает, как оно будет на практике.
+2
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Stanny Goatbull
Ну что сказать, удачи Петру! Мераб - серьёзный соперник. Обязательно нужно побеждать нокаутом, чтобы вопросов не было
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NiKKusya
Ответ Борис _____
Сколько раундов? Если опять три, то тяжко будет.
Это main event, 5 раундов будет
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Ojer
Принципиальный бой для Петра, должен выигрывать.
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Борис _____
Сколько раундов? Если опять три, то тяжко будет.
+1
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Всеволод Гриценко
Петя еще не закончил чтоли позориться?
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barcelonistas
Петя, зачем... Менеджмент у него просто тупейший, закапывают парня. Сначала бессмысленный бой первого номера рейтинга с десятым, который бы не приблизил Петра к титульнику, но зато подвел к нему его соперника из второй десятки рейтинга благодаря судейству. Теперь на серии поражений, когда нужна победа для винстрика, бой со скучным, максимально неудобным борцом, поражение которого откинет Яна далеко от титульника. Зато подведёт к титульнику Двалишвили. Из Яна делают гейткипера, а он и рад. Поболеем в любом случае.
+24
-4
+20
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Denis0017
Ооо, вот это реальная война в октагоне будет
+1
0
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dedpihto59
Легко не будет, но надо побеждать, удачи Пете‼️
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Жора где ты был?
Ответ Илья Абакшин
Да неее. Мераб будет лезть в борьбу и есть вероятность что бой будет скучный. Будет классно если Петя вырубит его
Не не. У Мераба удивительная особенно проводить успешно тейкдаун, но не уметь контролировать в партере. А значит и Петрухи будут шансы на нокаут
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Andy93
Ну собственно если Мераба пройдет Ян, то можно и пояс возвращать, а если нет то можно и заканчивать. Хорошо, что дали ему статусного оппонента. Пан или пропал
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DrDro
Отличная новость.
И конфликт для популяризации боя присутствует и соперник достойный.
Если Пётр опять доведёт бой до спорных решений, то пенять на судей уже будет перебором.
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Илья Абакшин
Ответ Sasha Kurtin
Вот это будет огненный бой!
Да неее. Мераб будет лезть в борьбу и есть вероятность что бой будет скучный. Будет классно если Петя вырубит его
+22
-2
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Sasha Kurtin
Вот это будет огненный бой!
+9
-1
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