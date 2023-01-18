Петр Ян 11 марта подерется с Мерабом Двалишвили на UFC Fight Night

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян узнал дату следующего боя и соперника.

11 марта на 221 в Лас-Вегасе Ян подерется с грузином .

В последнем поединке в октябре Ян потерпел второе поражение подряд, уступив раздельным решением Шону О’Мэлли. Двалишвили идет на серии из восьми побед кряду, в августе он победил единогласным решением судей Жозе Альдо.

Ян и Двалишвили занимают вторую и третью строчки соответственно в рейтинге легчайшего дивизиона.

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