Петр Ян 11 марта подерется с Мерабом Двалишвили на UFC Fight Night
Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян узнал дату следующего боя и соперника.
11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе Ян подерется с грузином Мерабом Двалишвили.
В последнем поединке в октябре Ян потерпел второе поражение подряд, уступив раздельным решением Шону О’Мэлли. Двалишвили идет на серии из восьми побед кряду, в августе он победил единогласным решением судей Жозе Альдо.
Ян и Двалишвили занимают вторую и третью строчки соответственно в рейтинге легчайшего дивизиона.
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О Мэйли реванш не даст, Сехудо нацелен на титульник, Вера занят, Сендхэгена он уже бил. Еще раз драться с тем, кто ниже рейтингом типа Рики Симона? Бред
Лучше подраться с топом, так есть шансы вернуться в титульную гонку
И конфликт для популяризации боя присутствует и соперник достойный.
Если Пётр опять доведёт бой до спорных решений, то пенять на судей уже будет перебором.