Александр Емельяненко 17 марта проведет боксерский поединок в Москве

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) бокс Бокс/MMA/UFC

Никита Бурчак, менеджер бойца Александра Емельяненко, рассказал, когда состоится следующий бой спортсмена.

«Следующий бой Александра намечен на 17 марта в Москве. Это пока предварительная дата, но на 80% это будет именно так.

Сейчас ведутся переговоры с соперниками, есть два варианта. Речь идет о бое по правилам бокса», – сказал Бурчак.

В декабре Емельяненко проиграл раздельным решением судей блогеру Святославу Коваленко.

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5 комментариев

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матлю
Против алкоголиков ?
0
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mister1
Ответ Ебздрогыч
За гаражами в Выхино?
😂😂😂👍
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andrei bomber
Ждать очередной треш бой Александра ? Нет , спасибо
0
-1
-1
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Psevdosport
Нганну всё-таки согласился?)
+4
0
+4
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Ебздрогыч
За гаражами в Выхино?
+1
-2
-1
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