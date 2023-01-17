Александр Емельяненко 17 марта проведет боксерский поединок в Москве
Никита Бурчак, менеджер бойца Александра Емельяненко, рассказал, когда состоится следующий бой спортсмена.
«Следующий бой Александра намечен на 17 марта в Москве. Это пока предварительная дата, но на 80% это будет именно так.
Сейчас ведутся переговоры с соперниками, есть два варианта. Речь идет о бое по правилам бокса», – сказал Бурчак.
В декабре Емельяненко проиграл раздельным решением судей блогеру Святославу Коваленко.
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