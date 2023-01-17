Тренер Нганну ответил Уайту: «Фрэнсис никого не боится и всегда делал то, что считал правильным»

Эрик Никсик, тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе , отреагировал на обвинения в адрес французского бойца.

Ранее Уайт заявил, что Нганну отказался продлевать контракт, потому что ищет возможность заработать деньги на более простых поединках.

«Нганну дрался с подающим надежды Сирилом Ганом, феноменом, на одной чертовой ноге. Он согласился на поединок вопреки нашим советам.

После этого вы хотите сказать, что он боится? Он никого не боится и всегда делал то, что считал правильным для себя», – сказал Никсик.

Нганну выступал в UFC с 2015 года: 14 боев и 12 побед (10 нокаутов и один сабмишен). Он стал чемпионом в 2021 году, нокаутировав Стипе Миочича. Последний бой прошел в январе 2022 года, когда Нганну победил единогласным решением судей.

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