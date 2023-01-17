Тренер Нганну ответил Уайту: «Фрэнсис никого не боится и всегда делал то, что считал правильным»

Теги UFC Дана Уайт MMA тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Эрик Никсик, тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, отреагировал на обвинения Даны Уайт в адрес французского бойца.

Ранее Уайт заявил, что Нганну отказался продлевать контракт, потому что ищет возможность заработать деньги на более простых поединках.

«Нганну дрался с подающим надежды Сирилом Ганом, феноменом, на одной чертовой ноге. Он согласился на поединок вопреки нашим советам.

После этого вы хотите сказать, что он боится? Он никого не боится и всегда делал то, что считал правильным для себя», – сказал Никсик.

Нганну выступал в UFC с 2015 года: 14 боев и 12 побед (10 нокаутов и один сабмишен). Он стал чемпионом в 2021 году, нокаутировав Стипе Миочича. Последний бой прошел в январе 2022 года, когда Нганну победил Сирила Гана единогласным решением судей.

Тренер Нганну ответил Уайту: «Фрэнсис никого не боится и всегда делал то, что считал правильным»

Чемпион UFC отказался от лучшего контракта в дивизионе, критиковал руководство за гиперконтроль – и ушел, чтобы подраться с Фьюри

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4 комментария

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Demon69
Где бы он не выступал,он не будет тем Нганну,что был в ЮФС.
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Александр Степанов
Ему пришлось принимать бой, потому что иначе бы пришлось отдать титул, а драться в других организациях было бы нельзя. Это сейчас он красиво поднял голову и ушел, потому что контракт истек. И молодец, если верит в себя. Дана прав, что Френсис хочет боев полегче за деньги побольше. За это его сложно осуждать)
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Vasyamarch91
Судя по его интервью, он дрался потому что ему есть не на что
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as009595@icloud.com
В этой ситуации считаю Нганну прав и да он действительно с травмой вышел на бой против Гана
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