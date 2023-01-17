Магомед Магомедов: «У Забита незавершенное дело есть. Для него Волкановски – самый удобный соперник»

Теги полулегкий вес UFC MMA Забит Магомедшарипов Алекс Волкановски Магомед Магомедов Бокс/MMA/UFC

Боец Bellator Магомед Магомедов высказался относительно возможности Забита Магомедшарипова вернуться в ММА.

«Забит если возвращаться будет, он прямо скажет. Из далека не заходит. Если возвращаться будет, то как есть скажет. Хотелось бы, конечно [чтобы вернулся], у него незавершенное дело есть.

Мы в команде думали, что он этот пояс заберет, потому что он был в одном шаге. Я думаю, для него Алекс Волкановски - самый удобный соперник из всех в плане стиля, потому что Забит, когда по любителям дрались, он всегда с несколькими соперниками очень хорошо дрался.

Когда в зале я с ним работаю, он очень чувствителен. С низкорослыми он привык [драться]. Лет 10 с такими по любителям [дрался]. Он высокий был, и с низкими хорошими боксерами, международниками, очень хорошо отработал за счет своих конечностей», – сказал Магомедов.

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5 комментариев

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Arcanar
Ответ уличный иуда
Я в любителях боксировал с низкорослыми несколько раз. Может мне тоже с Волкановски выйти?
Ну если Вы были чемпионом мира по любителям, (я уж не говорю об остальном его опыте, вкл. первенства Дагестана по разным видам спорта, пояс АСВ и крутая серия зрелищных побед в UFC с выходом на 2-3 позицию в дивизионе), то почему бы и нет? Но мне почему-то кажется, что ты в Дагестане даже чемпионом подъезда не стал бы, да даже площадки своего этажа)))
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Denis0017
Забиту с его дыхалкой в пятираундовике нечего ловить с Волкановски, вряд ли он на пенсии кардио прокачивал всё это время
+1
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Psevdosport
Ответ уличный иуда
Я в любителях боксировал с низкорослыми несколько раз. Может мне тоже с Волкановски выйти?
Да, и он, кстати, очень удобный соперник для тебя)
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Юрко.
Из-за рабочего режима давно не смотрел титульные бои. Никто не в курсе какие предстоят ближайшие поединки у тяжей в ММА и боксе?
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уличный иуда
Я в любителях боксировал с низкорослыми несколько раз. Может мне тоже с Волкановски выйти?
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-2
0
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