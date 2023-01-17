Магомед Магомедов: «У Забита незавершенное дело есть. Для него Волкановски – самый удобный соперник»
Боец Bellator Магомед Магомедов высказался относительно возможности Забита Магомедшарипова вернуться в ММА.
«Забит если возвращаться будет, он прямо скажет. Из далека не заходит. Если возвращаться будет, то как есть скажет. Хотелось бы, конечно [чтобы вернулся], у него незавершенное дело есть.
Мы в команде думали, что он этот пояс заберет, потому что он был в одном шаге. Я думаю, для него Алекс Волкановски - самый удобный соперник из всех в плане стиля, потому что Забит, когда по любителям дрались, он всегда с несколькими соперниками очень хорошо дрался.
Когда в зале я с ним работаю, он очень чувствителен. С низкорослыми он привык [драться]. Лет 10 с такими по любителям [дрался]. Он высокий был, и с низкими хорошими боксерами, международниками, очень хорошо отработал за счет своих конечностей», – сказал Магомедов.
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