Хабиб сообщил, что Магомедшарипов может вернуться в ММА: «В отличие от меня он своей маме ничего не обещал»
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов допустил, что Забит Магомедшарипов может возобновить карьеру.
«Мы с ним постоянно переписываемся и общаемся. Мы хорошо дружим, но завершение карьеры я с ним не обсуждал.
Как я понял, он ушел из спорта по личным причинам. Но интересно будет пообщаться с ним на эту тему.
Есть ли шанс, что он вернется? Ну в отличие от меня он своей маме ничего не обещал, и никому слова не давал. Мне кажется, если его заинтересовать, то все возможно», – сказал Нурмагомедов.
31-летний Магомедшарипов объявил о завершении карьеры в июне этого года.
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