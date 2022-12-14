Хабиб сообщил, что Магомедшарипов может вернуться в ММА: «В отличие от меня он своей маме ничего не обещал»

Экс-чемпион UFC в легком весе допустил, что может возобновить карьеру.

«Мы с ним постоянно переписываемся и общаемся. Мы хорошо дружим, но завершение карьеры я с ним не обсуждал.

Как я понял, он ушел из спорта по личным причинам. Но интересно будет пообщаться с ним на эту тему.

Есть ли шанс, что он вернется? Ну в отличие от меня он своей маме ничего не обещал, и никому слова не давал. Мне кажется, если его заинтересовать, то все возможно», – сказал Нурмагомедов.

31-летний Магомедшарипов объявил о завершении карьеры в июне этого года.

Забит не исключает, что вернется в ММА: «У меня появляется желание, надо подумать»

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