Волкановски – об отставке Забита: «Я надеялся, что наш бой произойдет. Он находился в шаге от титульника»

Чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга P4P Алекс Волкановски признался, что хотел подраться с бывшим бойцом промоушена Забитом Магомедшариповым.

Напомним, что россиянин провел последний поединок в UFC в 2019 году, после чего не выходил в октагон. В 2022 году он объявил о завершении карьеры.

«Я очень сильно надеялся, что мой поединок с Забитом все-таки произойдет. Я обожаю большие бои.

Я думал, Забит получит титульный шанс, ведь он находился всего в одном шаге от чемпионского поединка.

Мне казалось, у нас с ним получится зрелищный бой. Поэтому я был расстроен, когда узнал, что он закончил со спортом», – сказал Алекс.

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