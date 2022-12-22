Волкановски – об отставке Забита: «Я надеялся, что наш бой произойдет. Он находился в шаге от титульника»
Чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга P4P Алекс Волкановски признался, что хотел подраться с бывшим бойцом промоушена Забитом Магомедшариповым.
Напомним, что россиянин провел последний поединок в UFC в 2019 году, после чего не выходил в октагон. В 2022 году он объявил о завершении карьеры.
«Я очень сильно надеялся, что мой поединок с Забитом все-таки произойдет. Я обожаю большие бои.
Я думал, Забит получит титульный шанс, ведь он находился всего в одном шаге от чемпионского поединка.
Мне казалось, у нас с ним получится зрелищный бой. Поэтому я был расстроен, когда узнал, что он закончил со спортом», – сказал Алекс.
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