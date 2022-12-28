Махачев и Павлович вошли в топ-10 лучших бойцов года по версии Sports Illustrated

Теги полулегкий вес UFC MMA тяжелый вес (MMA) легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Сергей Павлович Ислам Махачев Исраэль Адесанья Алекс Волкановски Алджамейн Стерлинг Вэйли Чжан Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Спортивный журнал Sports Illustrated предоставил десятку лучших бойцов ММА в 2022 году.

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев занял второе место в списке, тяжеловес Сергей Павлович – седьмое.

Лидером рейтинга признан чемпион полулегкого дивизиона UFC Алекс Волкановски.

Топ-10 бойцов года по версии Sports Illustrated:

10. Майкл Чендлер (UFC; 1 победа, 1 поражение);

9. Ксионг Джинг Нан (ONE Championship; 2-0);

8. Джонни Эблен (Bellator; 2-0);

7. Сергей Павлович (UFC; 3-0);

6. Исраэль Адесанья (UFC; 2-1);

5. Вэйли Чжан (UFC; 2-0);

4. Алджамейн Стерлинг (UFC; 2-0);

3. Алекс Перейра (UFC; 3-0);

2. Ислам Махачев (UFC; 2-0);

1. Алекс Волкановски (UFC; 2-0).

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4 комментария

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ZZRM
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Ответ АРХАТ
Ну один из лучших нокаутов, вырубил самого Ферги
Все-таки, считаю, что от Фергюссона на данный момент осталось только имя. Поэтому тянет ли тот, кто его нокаутировал на, по сути, топ-10 P4P? Очень сомнительно
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АРХАТ
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Ответ ZZRM
Чендлер с 1-1 в топ-10… Конор небось 11й у них))
Ну один из лучших нокаутов, вырубил самого Ферги
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Kanan Jarrus
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махачев, перейра, волк
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ZZRM
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Чендлер с 1-1 в топ-10… Конор небось 11й у них))
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