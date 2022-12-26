Алекс Волкановски признан UFC лучшим бойцом года

подвел итоги 2022 года, назвав лучшего бойца. Им стал чемпион полулегкого дивизиона .

Австралиец в этом году победил Чена Сон Джона и Макса Холлоуэя. 11 февраля Волкановски проведет бой с чемпионом легкого дивизиона .

Второе место у , который победил Исраэля Адесанью и стал чемпионом среднего дивизиона. Третье место у Махачева, завоевавшего пояс в бою с Чарльзом Оливейрой.

В десятку лучших также попали Вэйли Чжан, Леон Эдвардс, Марлон Вера, Алджамейн Стерлинг, Джамал Хилл, Иржи Прохазка и Роман Долидзе.

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