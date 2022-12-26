Алекс Волкановски признан UFC лучшим бойцом года

Теги полулегкий вес UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

UFC подвел итоги 2022 года, назвав лучшего бойца. Им стал чемпион полулегкого дивизиона Алекс Волкановски.

Австралиец в этом году победил Чена Сон Джона и Макса Холлоуэя. 11 февраля Волкановски проведет бой с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым.

Второе место у Алекса Перейры, который победил Исраэля Адесанью и стал чемпионом среднего дивизиона. Третье место у Махачева, завоевавшего пояс в бою с Чарльзом Оливейрой.

В десятку лучших также попали Вэйли Чжан, Леон Эдвардс, Марлон Вера, Алджамейн Стерлинг, Джамал Хилл, Иржи Прохазка и Роман Долидзе.

Дрикус Дю Плесси: «Как Махачев будет конкурировать с Волкановски в стойке? Здесь шансы 50 на 50»

Махачев – Волкановски: «Гарантирую, что ты запаникуешь после первых 15 беспомощных секунд на настиле»

 

 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
бред , перейра выиграл 3 боя в году победил досрочно доминирующего чемпиона , что еще нужно было?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий