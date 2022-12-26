Алекс Волкановски признан UFC лучшим бойцом года
UFC подвел итоги 2022 года, назвав лучшего бойца. Им стал чемпион полулегкого дивизиона Алекс Волкановски.
Австралиец в этом году победил Чена Сон Джона и Макса Холлоуэя. 11 февраля Волкановски проведет бой с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым.
Второе место у Алекса Перейры, который победил Исраэля Адесанью и стал чемпионом среднего дивизиона. Третье место у Махачева, завоевавшего пояс в бою с Чарльзом Оливейрой.
В десятку лучших также попали Вэйли Чжан, Леон Эдвардс, Марлон Вера, Алджамейн Стерлинг, Джамал Хилл, Иржи Прохазка и Роман Долидзе.
Дрикус Дю Плесси: «Как Махачев будет конкурировать с Волкановски в стойке? Здесь шансы 50 на 50»
Махачев – Волкановски: «Гарантирую, что ты запаникуешь после первых 15 беспомощных секунд на настиле»
1 комментарий