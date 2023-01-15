Вячеслав Василевский: «Павлович кураж поймал и на нем может победить и Джонса, и Гана»

Российский боец оценил перспективы в тяжелом дивизионе UFC.

Ранее стало известно, что отказался продлевать контракт с UFC и оставил титул. За вакантный пояс 4 марта на UFC 285 подерутся и .

«Учитывая последние поединки Сергея, у него сейчас идет белая полоса. Он кураж поймал, а на нем может победить и Джонса, и Гана. У него есть большая любительская история. Он очень бьющий, плюс такой шанс.

Если его не сожрут эмоции в плане большой ответственности и чемпионского боя, а он выйдет как на два последних поединка, то может и выиграть. Думаю, он и выиграет!» – сказал Василевский.

Чемпион UFC отказался от лучшего контракта в дивизионе, критиковал руководство за гиперконтроль – и ушел, чтобы подраться с Фьюри

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