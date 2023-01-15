Вячеслав Василевский: «Павлович кураж поймал и на нем может победить и Джонса, и Гана»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Вячеслав Василевский Фрэнсис Нганну Сергей Павлович Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Российский боец Вячеслав Василевский оценил перспективы Сергея Павловича в тяжелом дивизионе UFC.

Ранее стало известно, что Фрэнсис Нганну отказался продлевать контракт с UFC и оставил титул. За вакантный пояс 4 марта на UFC 285 подерутся Сирил Ган и Джон Джонс.

«Учитывая последние поединки Сергея, у него сейчас идет белая полоса. Он кураж поймал, а на нем может победить и Джонса, и Гана. У него есть большая любительская история. Он очень бьющий, плюс такой шанс.

Если его не сожрут эмоции в плане большой ответственности и чемпионского боя, а он выйдет как на два последних поединка, то может и выиграть. Думаю, он и выиграет!» – сказал Василевский.

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1 комментарий

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Serhio Roberto
Пусть с начала титульный шанс получит… И вообще интересно как Джонс с Ганом выступит, потенциально Джон конечно должен быть королем в тяжелом весе, но слишком долго он не выступал.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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