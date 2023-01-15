Вячеслав Василевский: «Павлович кураж поймал и на нем может победить и Джонса, и Гана»
Российский боец Вячеслав Василевский оценил перспективы Сергея Павловича в тяжелом дивизионе UFC.
Ранее стало известно, что Фрэнсис Нганну отказался продлевать контракт с UFC и оставил титул. За вакантный пояс 4 марта на UFC 285 подерутся Сирил Ган и Джон Джонс.
«Учитывая последние поединки Сергея, у него сейчас идет белая полоса. Он кураж поймал, а на нем может победить и Джонса, и Гана. У него есть большая любительская история. Он очень бьющий, плюс такой шанс.
Если его не сожрут эмоции в плане большой ответственности и чемпионского боя, а он выйдет как на два последних поединка, то может и выиграть. Думаю, он и выиграет!» – сказал Василевский.
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