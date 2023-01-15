Ган про бой с Джонсом: «Я счастлив»

Французский тяжеловес UFC Сирил Ган отреагировал на организацию боя с Джоном Джонсом за вакантный титул в тяжелом весе.

Ранее стало известно, что отказался продлевать контракт с UFC и оставил пояс.

Для Джонса бой с Ганом станет дебютным в тяжелом дивизионе. Он состоится 4 марта на UFC 285.

«Все знают о ситуации Фрэнсиса и Джонса. Как долго мы должны были ждать? Но теперь мы здесь.

Думаю, что это отличное решение. Спустя сутки после моего сообщения в социальных сетях мы получили отличные новости. Я счастлив.

Я молод по меркам , все знают, я начал заниматься не так давно. До этого я не знал о Джонсе. А когда начал смотреть бои, то да, стал одним из моих любимых бойцов.

Я фанат этого спорта. И когда вы смотрите на такого универсального бойца, то оцениваете это по достоинству.

Нет, у меня нет никаких сожалений из-за того, что Фрэнсис ушел. Возможно, первые три для после поражения я думал о том, как взять у него реванш, но после забыл об этом и пошел дальше.

Я не знаю, что у Фрэнсиса в голове, я не знаю его план, но я видел, как он пытается давить на UFC и Дана Уайта, публикуя в социальных сетях униформу других организаций, а также говорил о боксе, Тайсоне Фьюри. Может быть, он хочет двигаться в этом направлении, я не знаю.

Конечно, я был немного удивлен, что он уходит, потому что знаю некоторые истории о том, как много UFC сделали для него, и наверное, в данной ситуации это был не лучший способ решения вопроса», – сказал Ган.

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