Букмекеры назвали Гана фаворитом поединка с Джонсом

Букмекеры оценили шансы в титульном противостоянии UFC в тяжелом весе между бывшим обладателем пояса в полутяжелом весе и .

Коэффициент на победу Гана составляет 1.645, успех Джонса оценивается коэффициентом 2.25.

Ранее стало известно, что отказался продлевать контракт с UFC и оставил пояс.

Для Джонса бой с Ганом станет дебютным в тяжелом дивизионе. Он состоится 4 марта на UFC 285.

Чемпион UFC отказался от лучшего контракта в дивизионе, критиковал руководство за гиперконтроль – и ушел, чтобы подраться с Фьюри

Уайт про бой Ган – Джонс: «Это классно»