Букмекеры назвали Гана фаворитом поединка с Джонсом
Букмекеры оценили шансы в титульном противостоянии UFC в тяжелом весе между бывшим обладателем пояса в полутяжелом весе Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.
Коэффициент на победу Гана составляет 1.645, успех Джонса оценивается коэффициентом 2.25.
Ранее стало известно, что Фрэнсис Нганну отказался продлевать контракт с UFC и оставил пояс.
Для Джонса бой с Ганом станет дебютным в тяжелом дивизионе. Он состоится 4 марта на UFC 285.
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