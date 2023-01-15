Букмекеры назвали Гана фаворитом поединка с Джонсом

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Фрэнсис Нганну Сирил Ган UFC 285 Бокс/MMA/UFC

Букмекеры оценили шансы в титульном противостоянии UFC в тяжелом весе между бывшим обладателем пояса в полутяжелом весе Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

Коэффициент на победу Гана составляет 1.645, успех Джонса оценивается коэффициентом 2.25.

Ранее стало известно, что Фрэнсис Нганну отказался продлевать контракт с UFC и оставил пояс.

Для Джонса бой с Ганом станет дебютным в тяжелом дивизионе. Он состоится 4 марта на UFC 285.

Чемпион UFC отказался от лучшего контракта в дивизионе, критиковал руководство за гиперконтроль – и ушел, чтобы подраться с Фьюри

Уайт про бой Ган – Джонс: «Это классно»

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4 комментария

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Борис _____
Всё правильно. Кто такой тяжеловес Ган, мы прекрасно знаем: топовый спортсмен, отличный ударник, легитимный контендер. А кто такой тяжеловес Джонс и чем он занимался последние три года?
+5
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Максон121
Что-то сомнительно.Джонс заявляет Сирила,без особых для того шансов
0
-2
-2
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Нету Нету
У Джонса шанс только если будет постоянно бороться
+1
-1
0
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Johnny Walker
Джонс победит, буки опять не разбираются в предмете.
+1
-1
0
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