16-летний Эли Кадыров продолжит выступать в ACA

Теги Рамзан Кадыров MMA ACA Эли Кадыров Бокс/MMA/UFC

Вице-президент промоушена АСА Асланбек Бадаев сообщил, что 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли Кадыров продолжит выступление в лиге.

«Да, у него есть контракт [с лигой]. Он продолжит драться. Здесь был одиночный бой, но после боя Эли выразил желание продолжить драться, поэтому никаких проблем нет.

Мы должны понимать, что напротив [него] должен стоять такой же парень, такого же уровня подготовки, примерно такого же возраста.

Сейчас это был 17-летний парень, дальше также будут его сверстники, потому что он в начале своего пути, ему нужно время», – сказал Бадаев.

В конце декабря Кадыров-младший дебютировал в АСА, победив техническим нокаутом в 1-м раунде 17-летнего Ислама Акбарова.

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9 комментариев

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OKUZ
Да сразу пояс отдали бы всё
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Kanan Jarrus
Тот, кто одолеет этого монстра отправиться на сво.
+2
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Kanan Jarrus
16-летний Эли Кадыров продолжит побеждать в ACA
0
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Sobachkin
Ответ Ебздрогыч
Интересно, за удары по сыну нужно будет извиняться во время боя или можно будет после, за все сразу?
Сразу пояс отдать
+2
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Sobachkin
А чего не BKFC?
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Psevdosport
Следующий чемпион UFC в легком после Ислама)
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Denis0017
С автоматом пусть сразу выходит, наглеть так наглеть
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Ебздрогыч
Интересно, за удары по сыну нужно будет извиняться во время боя или можно будет после, за все сразу?
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Ебздрогыч
Ждем букмекерских котировок на бои этого уникума!
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