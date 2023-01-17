16-летний Эли Кадыров продолжит выступать в ACA

Вице-президент промоушена АСА Асланбек Бадаев сообщил, что 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли Кадыров продолжит выступление в лиге.

«Да, у него есть контракт [с лигой]. Он продолжит драться. Здесь был одиночный бой, но после боя Эли выразил желание продолжить драться, поэтому никаких проблем нет.

Мы должны понимать, что напротив [него] должен стоять такой же парень, такого же уровня подготовки, примерно такого же возраста.

Сейчас это был 17-летний парень, дальше также будут его сверстники, потому что он в начале своего пути, ему нужно время», – сказал Бадаев.

В конце декабря Кадыров-младший дебютировал в АСА, победив техническим нокаутом в 1-м раунде 17-летнего Ислама Акбарова.

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