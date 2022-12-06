Кудряшов про бой Емельяненко – Коваленко: «Смог ли Александр вернуться к здоровому образу жизни или нет?»

Российский боксер поделился ожиданиями от боя между и Святославом Коваленко.

«Святослав Коваленко – блогер, Александр – боец, но уже, скажем, боец, который прошел свой пик. Сейчас в этом поединке все будет зависеть от Александра, в каких физических кондициях он находится.

Мы все видели его после загулов, и на самом деле все будет зависеть именно от того, в каком физическом состоянии находится Александр: смог ли он вернуться к здоровому образу жизни или нет.

Здесь я бы даже не рассматривал навыки Коваленко, так как у Александра явно больше опыта в боях и антропометрия на его стороне», – сказал Кудряшов.

Бой Емельяненко и Коваленко состоится 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

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