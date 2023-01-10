«Удивлен хорошей физической подготовкой». Александр Емельяненко поборолся с шейхом
Российский боец Александр Емельяненко находится в ОАЭ, откуда опубликовал видео, на котором спаррингует с шейхом – Хамданом Аль Нахайяном.
«Провели совместную тренировку с шейхом . Был удивлен хорошей физической подготовкой», – подписал видео боец.
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Тоже за копеечку готов в какой угодно роли выступать.