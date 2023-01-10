«Удивлен хорошей физической подготовкой». Александр Емельяненко поборолся с шейхом

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Российский боец Александр Емельяненко находится в ОАЭ, откуда опубликовал видео, на котором спаррингует с шейхом – Хамданом Аль Нахайяном.

«Провели совместную тренировку с шейхом . Был удивлен хорошей физической подготовкой», – подписал видео боец.

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Емельяненко обратился к подписчикам: «Не красота решает, кого нам любить. Любовь решает, кого нам считать красивыми»

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4 комментария

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DrDro
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Александр превратился в русского Боба Саппа.
Тоже за копеечку готов в какой угодно роли выступать.
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Арсений Элин
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Кринж засасывает александра!(
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Ahmet Jan
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Молодец Александр, по сравнению со своим состоянием полгода назад, он провел работу над собой, пусть и проиграл бои, но не пьёт ведёт активный образ жизни, женился, вот с шейхами общается, красавчик!
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Marakushev
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Так для тебя сейчас любой дед в хорошей форме)
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