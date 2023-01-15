Александр Емельяненко: «Попрошу своего менеджера организовать мне с Нганну бой по боксу»

Российский боец сообщил о желании подраться с экс-бойцом UFC Фрэнсисом Нганну по правилам бокса.

Ранее стало известно, что Нганну не стал продлевать контракт с UFC и был лишен пояса в тяжелом весе.

«Очевидно, Нганну не устроили условия, предложенные UFC, так же как в свое время условия не устроили Федора (Емельяненко). Если есть возможность заработать 10 миллионов, зачем подписывать контракт на один миллион?

Посмотрите гонорары боксеров, а бокс по подготовке проще, чем подготовка к ММА. Внутри ММА как минимум три дисциплины, включая бокс. Поэтому если Нганну может заработать в боксе во много раз больше - он все делает правильно.

Сейчас мой менеджер (Никита Бурчак) ведет переговоры о поединке в ОАЭ, попрошу его организовать мне с Нганну бой по боксу», – сказал Емельяненко.

Дана Уайт: «Нганну – второй парень, с которым мы не смогли договориться. Первым был Федор»

Нганну не продлил контракт с UFC и лишился чемпионского пояса