Александр Емельяненко: «Попрошу своего менеджера организовать мне с Нганну бой по боксу»

Теги тяжелый вес UFC Александр Емельяненко MMA бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Российский боец Александр Емельяненко сообщил о желании подраться с экс-бойцом UFC Фрэнсисом Нганну по правилам бокса.

Ранее стало известно, что Нганну не стал продлевать контракт с UFC и был лишен пояса в тяжелом весе.

«Очевидно, Нганну не устроили условия, предложенные UFC, так же как в свое время условия не устроили Федора (Емельяненко). Если есть возможность заработать 10 миллионов, зачем подписывать контракт на один миллион?

Посмотрите гонорары боксеров, а бокс по подготовке проще, чем подготовка к ММА. Внутри ММА как минимум три дисциплины, включая бокс. Поэтому если Нганну может заработать в боксе во много раз больше - он все делает правильно.

Сейчас мой менеджер (Никита Бурчак) ведет переговоры о поединке в ОАЭ, попрошу его организовать мне с Нганну бой по боксу», – сказал Емельяненко.

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17 комментариев

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Вячеслав Тотров
Попроси его сразу и с похоронным агентством договориться. А то у него тоже из под жопы страшные колотушки вылетают
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dreamstep
Саня, завещание написать не забудь перед боем чтоб дочке что-то досталось.
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Агалар
Я думал он завязал.
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Арни Терминатор
Саня,ты Бамбарбия Кергуду да?)))
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Muhammad Juraev
Опять ушёл в запой...
0
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IndependenT
Ну да. Нганну же дурак за мокруху присесть
+3
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DenizKios
Отпусти мне Нганушка грехи...)
+2
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Кирилл Конопельченко
Думаю это смело можно считать суицидом. Завещание напиши только.
+4
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DenizKios
Саня развязался чтоли?)))
+1
0
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pasha_t
На тот свет собрался
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Alex CSKA
Саня закуси срочно !)
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Freddy Durst
Фантазёр...
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DimaP
Ответ МАМИН ЭКСТРЕМИСТ ПАПИН ТЕРРОРИСТ
Жил грешно и умер смешно.
Жил без страха и умер нах.й
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"Iron"
Саня, мы тебя не забудем…
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psycho killer
Нганну убийством в первые десять секунд
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МАМИН ЭКСТРЕМИСТ ПАПИН ТЕРРОРИСТ
Ответ spotlight
смерть в прямом эфире
Жил грешно и умер смешно.
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spotlight
смерть в прямом эфире
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