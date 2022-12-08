Коваленко про бой с Емельяненко: «Возможно, это такая альтернатива Западу, где Джейк Пол подрался с Андерсоном Сильвой»

Блогер Святослав Коваленко поделился ожиданиями от боя с .

«К Александру я отношусь уважительно, обращаюсь к нему всегда на «вы». Я в его сторону никогда ничего плохого не говорил, да и не смог бы.

Он является легендой, которую я знал всегда с детства. Я его не вызывал, я не настаивал, чтобы этот бой был. Мне предложили, значит, увидели во мне интерес, что будет, если блогер подерется с Александром Емельяненко.

Возможно, это такая альтернатива Западу, где подрался с . Почему бы не сделать то же самое здесь, в России, здесь есть такой блогер, который может побеждать», – сказал Коваленко.

Бой Коваленко и Емельяненко состоится 16 декабря в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

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