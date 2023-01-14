Мендес – о недооценке Волкановски: «Для этого надо быть дураком. Он – №1 P4P»

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что не допустит недооценки соперника при подготовке к бою с .

Поединок за титул в легком весе пройдет в Перте (Австралия) 11 февраля на UFC 284.

«Это серьезный вызов, и я не понимаю, почему кто-то может думать иначе. Этот парень – победитель.

Посмотрите, что он делает. Посмотрите его последний бой, как он победил . Как можно недооценивать такого бойца?

Для этого надо быть дураком. Отдайте ему должное. Он, помимо всего прочего, №1 P4P. Вы думаете, он случайно обошел всех остальных? Нет, нужно проявлять к нему уважение», – сказал Мендес.

Хавьер Мендес: «Махачев лучший в истории как всесторонне развитый боец. Он способен делать все»

Хавьер Мендес: «Готовлюсь к пятираундовой войне Махачева с великим чемпионом Волкановски»