Мендес – о недооценке Волкановски: «Для этого надо быть дураком. Он – №1 P4P»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хавьер Мендес Макс Холлоуэй Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 285 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что не допустит недооценки соперника при подготовке к бою с Алексом Волкановски.

Поединок за титул в легком весе UFC пройдет в Перте (Австралия) 11 февраля на UFC 284.

«Это серьезный вызов, и я не понимаю, почему кто-то может думать иначе. Этот парень – победитель.

Посмотрите, что он делает. Посмотрите его последний бой, как он победил Макса Холлоуэя. Как можно недооценивать такого бойца?

Для этого надо быть дураком. Отдайте ему должное. Он, помимо всего прочего, №1 P4P. Вы думаете, он случайно обошел всех остальных? Нет, нужно проявлять к нему уважение», – сказал Мендес.

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