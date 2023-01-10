Дэн Хукер: «Махачева ждет тяжелый вечер с Волкановски. Как правило, команда Ислама не идет на такой риск. Снимаю шляпу»

Легковес UFC Дэн Хукер поделился ожиданиями от боя между и .

«Это сложный вызов для Ислама, и нужно отдать ему должное. Самое большое сомнение по поводу его чемпионства заключалось в том, что он не будет таким активным, как другие чемпионы.

Но сразу после победы над Чарльзом Оливейрой, он взял микрофон и вызвал Волкановски на его собственной территории. Как правило, команда Ислама не идет на такой риск.

Снимаю шляпу перед Махачевым, потому что он примет участие в адском поединке. Волкановски сложно перевести и еще сложнее удержать. Так что его ждет тяжелый вечер», – считает Хукер.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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