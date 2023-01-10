Дэн Хукер: «Махачева ждет тяжелый вечер с Волкановски. Как правило, команда Ислама не идет на такой риск. Снимаю шляпу»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Дэн Хукер Алекс Волкановски UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Дэн Хукер поделился ожиданиями от боя между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Это сложный вызов для Ислама, и нужно отдать ему должное. Самое большое сомнение по поводу его чемпионства заключалось в том, что он не будет таким активным, как другие чемпионы.

Но сразу после победы над Чарльзом Оливейрой, он взял микрофон и вызвал Волкановски на его собственной территории. Как правило, команда Ислама не идет на такой риск.

Снимаю шляпу перед Махачевым, потому что он примет участие в адском поединке. Волкановски сложно перевести и еще сложнее удержать. Так что его ждет тяжелый вечер», – считает Хукер.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Кормье – о бое Махачева и Волкановски: «Это может быть самый большой апсет в истории спорта»

Кори Сэндхэген: «Мне нравится, что Волкановски захотел стать двойным чемпионом. Буду болеть за него»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Ivanov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Нестор Северов
Себя он считает лохом по сути тоже получается ? Ислам ведь с ним тоже дрался
Ну думаю,что лохом он не считает,но к опасным топам тоже себя не относит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нестор Северов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Себя он считает лохом по сути тоже получается ? Ислам ведь с ним тоже дрался
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максон121
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Команда Махачева пошла на самого стилистически опасного для себя соперника в дивизионе в виде Оливейры.А Волк, при всем к нему уважении, вряд ли сможет что-то Исламу противопоставить
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий