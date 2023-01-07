Дастин Порье: «Хочу протестировать свои руки в бою с Махачевым»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье ответил на вопросы о поединке с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым.

«Хочу ли я протестировать свое джиу-джитсу в бою с Махачевым? Нет, против него я хотел бы протестировать свои руки. Посмотрим, что будет.

Подстраховать боя Махачев – Волкановски? Я никогда не говорю никогда, но UFC еще связывался со мной по этому поводу», – сказал Порье.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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2 комментария

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Крошка картошка
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На предмет гибкости локтевых суставов?)
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уличный иуда
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Это будет легальное насилие какое-то
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