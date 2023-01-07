Дастин Порье: «Хочу протестировать свои руки в бою с Махачевым»

Бывший претендент на титул в легком весе ответил на вопросы о поединке с чемпионом дивизиона .

«Хочу ли я протестировать свое джиу-джитсу в бою с Махачевым? Нет, против него я хотел бы протестировать свои руки. Посмотрим, что будет.

Подстраховать боя Махачев – Волкановски? Я никогда не говорю никогда, но UFC еще связывался со мной по этому поводу», – сказал Порье.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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