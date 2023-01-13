Сехудо вызвал О’Мэлли: «У тебя преимущество в метамфетамине, слепых судьях и 69 татуировках. Скоро увидимся, мотыга!»
Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо обратился к Шону О’Мэлли.
«У меня преимущество в борьбе, ударах и кардио… у тебя преимущество в метамфетамине, слепых судьях и 69 татуировках. Скоро увидимся, мотыга!» – написал Сехудо.
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