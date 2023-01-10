Стерлинг не сможет подраться с Сехудо в марте: «У меня все еще порван бицепс»

Чемпион UFC в легчайшем весе сообщил, что не сможет провести бой с экс-двойным чемпионом в марте.

«У меня все еще порван бицепс. Это мне придется снова с этой травмой проводить тренировочный лагерь, а затем драться с парнем, который сильнее в борьбе...

Чтобы выступить на 100%, мне нужна здоровая рука. Не считаю Сехудо легким соперником. Увидите ли вы меня в клетке в марте? Думаю, что нет», – сказал Стерлинг.

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